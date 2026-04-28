Кому перед праздниками выплатят детские пособия

Социальный фонд России в преддверии майских праздников сдвинул график выплат детских пособий, чтобы семьи могли их получить до череды выходных.

Соцфонд досрочно (29 и 30 апреля) выплатит три пособия. Это единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Логика здесь простая. «Детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая, перечислят заранее, чтобы семьи получили деньги до праздников», — сообщил ранее депутат Госдумы Алексей Говырин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Детские банковские карты: что стоит знать

Досрочно детские пособия смогут получить те семьи, кто выбрал безналичный вариант перечисления через банк. При этом никаких заявлений для переноса срока выплат подавать не нужно, средства придут автоматически.



Тем, кто получает пособия на Почте России, они поступят уже в мае по региональным графикам.

В Соцфонде напомнили, что некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми в соответствии с местными законами. Они выплачивают пособия по своему графику.