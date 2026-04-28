Кому перед праздниками выплатят детские пособия

Источник:
Sibnet.ru
Социальный фонд России в преддверии майских праздников сдвинул график выплат детских пособий, чтобы семьи могли их получить до череды выходных.

Соцфонд досрочно (29 и 30 апреля) выплатит три пособия. Это единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Логика здесь простая. «Детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая, перечислят заранее, чтобы семьи получили деньги до праздников», — сообщил ранее депутат Госдумы Алексей Говырин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДетские банковские карты: что стоит знать

Досрочно детские пособия смогут получить те семьи, кто выбрал безналичный вариант перечисления через банк. При этом никаких заявлений для переноса срока выплат подавать не нужно, средства придут автоматически.

Тем, кто получает пособия на Почте России, они поступят уже в мае по региональным графикам.

В Соцфонде напомнили, что некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми в соответствии с местными законами. Они выплачивают пособия по своему графику.

Еще по теме
Закрылся легендарный сайт Udaff.com
Комиссия нашла в интервью Пугачевой оправдание терроризма
Два по три: как отдыхаем в мае в 2026 году
Всероссийский субботник пройдет во всех регионах страны
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Sibnet начинает «Морской бой»
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
Игра Escape from Tarkov Arena стала бесплатной
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
