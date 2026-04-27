Комиссия нашла в интервью Пугачевой оправдание терроризма

Комиссия лингвистов и психологов обнаружили в интервью Аллы Пугачевой оправдание терроризма, заявил общественник, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, подавший в суд на певицу.

«Это заключение комиссии, в которую вошли психологи, лингвисты, юристы. Они разобрали видео по полкам. Там на самом деле Пугачеву можно привлекать за оправдание терроризма — эксперты это обнаружили», — сказал Бородин «Газете.Ru».

Глава ФПБК требует 5 миллионов рублей компенсации морального вреда с Пугачевой по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По словам Бородина, причиной для подачи иска к Пугачевой стало интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана иностранным агентом в России), в котором певица оскорбительно высказалась в его адрес, а также негативно отозвалась о специальной военной операции.

В том интервью Пугачева сказала: «Бородин, приготовься. Доносчики и стукачи — внимание».