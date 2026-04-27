Закрылся легендарный сайт Udaff.com

Популярный в 2000-х годах легендарный сайт Udaff.com прекратил работу, сообщили создатели проекта.

На сайте 26 апреля появилось прощальное сообщение: «Эпоха Udaff.com окончена. Проект закрыт. Мы и так уже тянули дольше, чем это было нужно. Спасибо, что были с нами все эти годы».

Udaff.com представлял собой литературно-художественный сайт, где публиковались рассказы без цензуры. Он прославился благодаря изобретению «падонкаффского языка», также известного как «олбанский».

Это стиль русского языка с намеренно неправильным написанием слов. Одним из самых известных примеров таких слов стал мем «превед» с нарисованным медведем. Еще один мем, зародившийся на Udaff.com — «аффтар жжот».

