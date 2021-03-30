Детские банковские карты: что стоит знать родителям

Детские банковские карты облегчают жизнь. Ребенок получает удобный инструмент для покупок и опыт ответственного обращения с деньгами. Взрослые — возможность контроля за его расходами. Но есть и подводные камни...

Дети могут получить два вида карт. Дополнительные (детские), привязанные к счету одного из родителей. Личные (молодежные) — с открытием собственного счета.

Дополнительные карты можно оформить на ребенка уже с шести лет. Именно с такого возраста человек по Гражданскому кодексу может совершать мелкие бытовые покупки.

Детский «пластик» будет лишь своеобразным дубликатом «взрослой» карты, к которой он привязан. Родители могут сразу же установить на него ограничения. Например, запрет на покупки в интернете, месячный лимит расходов или лимит на одну операцию, например, не более 500 рублей.

С 14 лет одновременно с получением паспорта подросток получает право на оформление личной банковской карты с заведением собственного счета в банке.

И в первом, и во втором случаях речь идет только о дебетовых картах. Ни один банк не даст детям доступ к кредитам.

Плюсы и минусы

Хранить деньги на карточке гораздо удобнее и безопаснее, чем носить их наличными. И для детей это обстоятельство актуально вдвойне.

Достоинства:

Благодаря банковской карте родители будут всегда знать, сколько и где их ребенок потратил денег. Это важно для безопасности детей. И это постепенно приучит их ответственно относиться к деньгам.

Карты дети теряют реже, чем купюры и монеты. Они их хранят бережнее. «Пластик» гораздо меньше интересует школьных хулиганов.

Если карточка все же была утеряна, ее можно быстро заблокировать, перевыпустить и сохранить деньги.

У ребенка под рукой всегда будут средства. В случае необходимости их можно быстро перевести ему на карту.

Недостатки:

Ребенок может потерять чувство реальности и потратить больше, чем нужно.

Дети гораздо более уязвимы перед мошенниками. Они обманом могут выманить или просто подсмотреть данные карты.

Как оформить

Для получения дополнительной карточки родителям или опекунам нужно прийти в отделение банка со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

В отделении нужно сразу же оформить ограничения на проведение операций для детского «пластика».

Для оформления основной карты подросток должен прийти в отделение банка с паспортом самостоятельно, открыть счет и подать заявку на выпуск карты. Иногда банки рекомендуют, чтобы вместе с ним был кто-то из родителей.

В банке нужно сразу же уточнить условия обслуживания карты: годовую плату за обслуживание, комиссии за снятие наличных и переводы, а также стоимость СМС-уведомлений. Лучше, если эти условия выберут родители, которые уже имеют опыт пользования банковскими картами.

Контроль расходов

Европейские ученые доказали, что взрослые люди, в детстве пользовавшиеся банковской картой, грамотнее планируют свои финансы.

Но к этому детей нужно приучать. Банки предоставляют различные инструменты для удержания от лишних трат. Но все они относятся, как правило, к дополнительным картам, для личных карточек потребуется уже добрая воля ребенка.

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Онлайн-контроль. Родители могут отслеживать траты ребенка с дополнительной карты в мобильном приложении и в онлайн-банке, а также подключить СМС-уведомления о каждой операции не только на номер ребенка, но и на свой. Также привязать свой номер для оповещений можно и к молодежной карте.

Установление лимита. В банковском отделении, а у некоторых банков и в мобильном приложении или через онлайн-банк можно установить предельный размер расходов за одну операцию по дополнительной карте, за день, неделю или месяц.

Ограничение функционала. Банк может отключить возможность расплачиваться картой в интернете, снимать с нее наличные или совершать переводы. Или можно сделать так, чтобы при каждой такой попытке родители получали СМС с кодом подтверждения операции.

Правила безопасности

Ребенку нужно рассказать обо всех нюансах использования карт. Лучше, если это сделают не только родители, но и сотрудник банка. Ребенок и подросток должны знать:

Как пользоваться платежными терминалами и банкоматами, а также правилам совершения покупки в интернете;

Чем опасно раскрытие данных карты;

К каким уловкам прибегают мошенники и как не попасть к ним на удочку;

Что делать в случае потери или блокировки карты?

В телефонную книгу ребенка нужно добавить номер горячей линии банка. Объяснить ему, что в любой непонятной ситуации нужно звонить только по этому телефону.

И главное, что должен уяснить юный владелец карты — ее никому нельзя давать в руки даже на время.