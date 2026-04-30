Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие

Украине не нужно перемирие на 9 мая, которое может оказаться «тактическим обманом» со стороны России, заявил президент Владимир Зеленский.

Украинский политик в интервью Bloomberg подчеркнул, что не получал официальных предложений со стороны Москвы по поводу временного прекращения огня.

Президент Владимир Путин ранее в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

Официальный Кремль уточнил, что инициатива по введению временного перемирия в зоне СВО будет реализована даже в случае отсутствия реакции со стороны Киева.

