Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
Автомобили Lada когда-нибудь получат проекционные дисплеи

АвтоВАЗ ведет разработку проекционного дисплея для автомобилей — устройства, выводящего информацию на лобовое стекло, сообщила пресс-служба завода.

Проекционный дисплей на автомобиле — это технология Head-Up Display (HUD), которая выводит важную информацию прямо в поле зрения водителя. Первой ее использовала авиация: пилотам нужно было видеть данные, не отвлекаясь на приборы. Позже эту идею подхватили автопроизводители, и сейчас ее устанавливают во множество иномарок, но в основном премиум-класса.

АвтоВАЗ разрабатывает проекционный дисплей, который впоследствии могут устанавливать на автомобили Lada, сообщила пресс-служба производителя Autonews:. Конкретные сроки внедрения новинки не уточняются.

Некоторые модели Lada, в том числе Aura и Vesta, уже получили полноформатную цифровую комбинацию приборов, на которой отображаются данные навигации и другая информация из мультимедийной системы, отметил АвтоВАЗ.

А Lada Vesta после обновления получила опции, которых раньше не было в российских автомобилях — в частности, бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя.

Летом 2025 года директор проекта по цифровым сервисам АвтоВАЗа Артем Бахрах в интервью Autonews.ru рассказывал, что предприятие работает над тем, чтобы расширить голосовое управление на автомобильные функции — например, управление окнами, багажником, светом.

