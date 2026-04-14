Русские машины
Зарегистрирован товарный знак Lada Yashma

Товарный знак Lada Yashma прошел государственную регистрацию в России, соответствующие сведения появились в базе Федерального института промышленной собственности.

Lada Yashma зарегистрирован по «автомобильному» классу 12 Международной классификации товаров и услуг, а также по классу 28, в который входят игрушки. Знак можно использовать для продажи автомобилей, запасных частей, а также прочих автокомпонентов.

Товарный знак Lada Yashma
Фото: © Федеральный институт промышленной собственности

Правообладатель в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 сентября 2024 года не указан. Данный документ позволяет не упоминать сведения о правообладателе объектов интеллектуальной собственности, если поступит соответствующая просьба.

Lada Yashma может стать названием одной из будущих моделей АвтоВАЗ. В марте без указания правообладателя в России зарегистрировали еще два товарных знака — Lada Tigris и Lada Parus. 

