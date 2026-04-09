Минпромторг запретит дешевые шины с канцерогенами

Минпромторг намерен запретить автомобильную резину с повышенным содержанием канцерогенных веществ, соответствующий документ ведомство направило в Минприроды и Росстандарт.

Необходимые поправки в технический регламент Таможенного союза уже инициированы, они предлагают установить предельную концентрацию полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в шинах на уровне 0,25% от бэй-протонов, пишут «Известия».

Ужесточение стандартов приведет к постепенному вытеснению с рынка продукции, не соответствующей нормам ЕАЭС. Это создаст конкурентное преимущество для производителей России, а также для крупнейших мировых шинных брендов.

Инициатива уже согласована с Минприроды, Росстандартом и Минэкономразвития. Роскачество назвало меру оправданной — ведомство отметило, что ПАУ — доказанные канцерогены, которые при износе покрышек выделяются в виде токсичной пыли и попадают в воду и воздух.

При этом эксперты указывают, что ужесточение норм может привести к исчезновению в России бюджетных шин, которые сейчас занимают около трети рынка. Производство шин в стране по итогам 2025 года составило 35 миллионов штук, показатель упал на 21%.

