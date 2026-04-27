УАЗ задумал сделать название «Буханка» официальным

Ульяновский автомобильный завод подал в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака «УАЗ Буханка» — так в народе называют семейство, выросшее на базе УАЗ-452, созданном в 1965 году.

УАЗ подал заявки на «Буханку», написанную как на кириллице, так и на латинице — UAZ Bukhanka. Соответствующие документы появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

По данным телеграм-канала «Автопоток», на некоторых рынках дальнего зарубежья слово Bukhanka в качестве названия использовалось дистрибьюторами УАЗа для машин семейства СГР еще несколько лет назад.

Директор УАЗа Алексей Спири говорил, что завод пока не отказывается от производства модели-старожила. Он описал «Буханку» как уникальный по своим внедорожным возможностям, предельно простой, ремонтопригодный в полевых условиях, недорогой в эксплуатации автомобиль-спартанец.