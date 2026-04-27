УАЗ задумал сделать название «Буханка» официальным

«УАЗ Буханка»
Фото: Артём Светлов / CC BY 4.0

Ульяновский автомобильный завод подал в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака «УАЗ Буханка» — так в народе называют семейство, выросшее на базе УАЗ-452, созданном в 1965 году.

УАЗ подал заявки на «Буханку», написанную как на кириллице, так и на латинице — UAZ Bukhanka. Соответствующие документы появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

По данным телеграм-канала «Автопоток», на некоторых рынках дальнего зарубежья слово Bukhanka в качестве названия использовалось дистрибьюторами УАЗа для машин семейства СГР еще несколько лет назад.

Директор УАЗа Алексей Спири говорил, что завод пока не отказывается от производства модели-старожила. Он описал «Буханку» как уникальный по своим внедорожным возможностям, предельно простой, ремонтопригодный в полевых условиях, недорогой в эксплуатации автомобиль-спартанец.

Эксперт призвал к запрету «Буханок» на общих дорогах
Еще по теме
Tesla начала серийное производство беспилотного такси
Внедорожник Sollers от УАЗ получил оригинальную решетку радиатора
Стал известен первый обладатель кроссовера Volga K50
Автомобили Lada когда-нибудь получат проекционные дисплеи
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
Игра Escape from Tarkov Arena стала бесплатной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему Россия не может быть угрозой для Европы
Президент России Владимир Путин и боксер Всеволод Шумков
Путин разрешил чемпиону мира по боксу кусаться
Алла Пугачева
Комиссия нашла в интервью Пугачевой оправдание терроризма
Стрельба на мероприятии с Трампом
Стрельба произошла на мероприятии с Трампом. ВИДЕО
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
pepelmetal

Да нет, за это как раз будут платить рядовые жители есэс

Uynachalnica

Нехорошо это во время СВО! Все вокруг кремля должны сплачиваться! А комары манкируют гражданскими обязанностями!

pepelmetal

Запретит въезд в есэс Куклачёву ?

DEMON01

А что есть еще одаренные которые спустя 26 лет ему доверяют.