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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автоэксперт заявил, что УАЗ «Буханка» нужно запретить на общих дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Внедорожники УАЗ «Буханка» отстали от времени и опасны, их необходимо убрать с дорог общего пользования, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Если говорить о "Буханке", то этот автомобиль не совместим с настоящим временем и безопасностью. Он не должен перемещаться по дорогам общего пользования. Это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, но никак не выезжать на современные дороги», — цитирует Хайцеэра «Газета.Ru».

По его мнению, автомобилисты вынуждены покупать такие машины из-за отсутствия альтернативы в сегменте внедорожников.

«Когда человек идет за УАЗом, это означает, что он не может себе позволить какой-то другой внедорожник. Сейчас есть выбор между очень дорогими иностранными внедорожниками, которые по большей части поставляются из недружественных стран, и УАЗом. На мой взгляд, УАЗы не соответствуют своей стоимости», — говорит Хайцеэр.

Цены на УАЗ «Буханка» на официальном сайте начинаются от 1,2 миллиона рублей (со скидкой), оранжевая экспедиционная версия обойдется в 1,7 миллиона рублей. При этом один из официальных дилеров уже оценил внедорожник в сумму более 2 миллионов рублей.

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Топ комментариев

pepelmetal

"не в соответствии с планом полетов" ещё бы такой самолёт им планы свои рассказывал

userkc

всё-таки это оказался Роскомнадзор

Game Rock

Так у нас куда не плюнь одни Медведевы)

Asd10

Ещё один эльф из страны Москванарнии. А существует ли жизнь за МКАД ом?? Идиот.