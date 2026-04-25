Tesla начала серийное производство беспилотного такси

Американская компания Tesla приступила к выпуску электрического беспилотного автомобиля Cybercab, сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X.

Презентация двухместного электромобиля без руля и педалей состоялась в октябре 2024 года. Тогда в компании заявили, что стоимость Cybercab составит около 30 тысяч долларов. Автомобиль ориентирован на автономное управление.

Роботизированное такси от Илона Маска в рамках эксперимента было запущено в июне 2025 года в городе Остин штата Техас. Согласно расчетам, поездка на таком авто обойдется в 30 центов за милю.

При этом эксперты отмечают, что беспилотные такси Tesla попадают в аварии примерно в девять раз чаще, чем автомобили под управлением человека. В среднем беспилотник попадает в ДТП каждые 55 тысяч миль пробега.