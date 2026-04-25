НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Tesla начала серийное производство беспилотного такси

Источник:
Sibnet.ru
247 0
Cybercab
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американская компания Tesla приступила к выпуску электрического беспилотного автомобиля Cybercab, сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X.

Презентация двухместного электромобиля без руля и педалей состоялась в октябре 2024 года. Тогда в компании заявили, что стоимость Cybercab составит около 30 тысяч долларов. Автомобиль ориентирован на автономное управление.

Роботизированное такси от Илона Маска в рамках эксперимента было запущено в июне 2025 года в городе Остин штата Техас. Согласно расчетам, поездка на таком авто обойдется в 30 центов за милю.

При этом эксперты отмечают, что беспилотные такси Tesla попадают в аварии примерно в девять раз чаще, чем автомобили под управлением человека. В среднем беспилотник попадает в ДТП каждые 55 тысяч миль пробега.

Авто #Автопром
Самое популярное
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Топ комментариев

Captain Nemo

Эта говорильня уже лет 30 идет.За счет кого поднимать демографию,за счет гастрабайтеров из азиатских...

pepelmetal

Да нет, за это как раз будут платить рядовые жители есэс

Улитка на склоне

Смешно. Соотношение цен и зарплат ну никак этого не позволит.

_ASUS__

ещё два года продолжающегося геноцида украинцев ... про репарации это конечно очень смешно то есть европой...