Демограф предложил «потихоньку» снизить возраст вступления в брак

Расширение возрастных границ молодежи косвенно поощряет откладывание создания семьи и рождения детей, тогда как стране нужны обратные тенденции, заявил председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его — это государственная и общенациональная задача», — сказал Крупнов НСН.

Крупнов выдвинул подобную идею в ответ на предложение главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой о повышении планки возраста молодежи до 39 лет.

«Адаптируясь к этим якобы естественным процессам, мы фактически поддерживаем более позднее создание семьи и позднее рождение детей», — считает он.

Ткачева объяснила предложение повысить молодежный возраст до 39 лет тем, что решение позитивно скажется на продолжительности жизни населения России, поскольку сдвинутся границы возраста. Гериатр указала, что люди с точки зрения функциональности стареют медленнее, и могут быть активными и хорошо выглядеть очень долго. Сейчас верхняя граница возраста молодежи составляет 35 лет.

Семейный кодекс РФ устанавливает брачный возраст в 18 лет, в особых случаях — в 16 лет.

