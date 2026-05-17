Школьников на Красной площади примут в пионеры

Торжественный прием школьников в пионеры
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Торжественная линейка пройдет 17 мая на Красной площади в Москве. Мероприятие посвящено 104-ой годовщине создания Всесоюзной пионерской организации, сообщает пресс-служба КПРФ.

Школьников из разных регионов России примут в пионеры. В линейке примут участие лидер партии Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы от фракции КПРФ, депутаты Мосгордумы, сторонники партии.

День пионерии отмечали в СССР 19 мая. После распада Советского Союза дату перестали праздновать официально, однако КПРФ сохранила традицию устраивать торжественные линейки, приуроченные к событию.

Вступить в ряды организации могли школьники в возрасте от девяти до 14 лет. На линейке будущий пионер давал клятву. При вступлении в отряд старший товарищ выдавал новичку красный галстук и значок.

