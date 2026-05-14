Российское село перестало быть «черной дырой»

Представление о российском селе как о «черной дыре», характерное для 1990-х годов, ушло в прошлое, заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на заседании форума «Есть результат!» в Омске.

«То, как раньше говорили в Советском Союзе, что село — это черная дыра, и особенно в 90-е годы, это уже совсем не так. Это уже бизнес. И мы сегодня видим, что у нас на селе появляются люди, которые хорошо, и, как принято говорить на селе, зажиточно живут, потому что очень хорошо и много работают», — цитирует Якушева ТАСС.

Но полностью приравнять качество жизни в сельской местности к уровню мегаполисов вряд ли возможно, считает секретарь генсовета «Единой России».

По его словам, тема села у многих людей вызывает теплые воспоминания — о поездках в деревню к бабушкам и дедушкам, сельхозработах, уборке картофеля в студенческие годы. За этим стоит «огромный, тяжелый и непростой труд».