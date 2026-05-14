НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Индекс счастья россиян упал до минимума

Источник:
Sibnet.ru
102 0
Неудачница
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Индекс счастья россиян упал до самого низкого показателя за 15 лет, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В апреле 2026 года индекс составил 52 пункта, хотя в марте он держался на отметке 56. За год показатель счастья у россиян снизился на 11 пунктов по сравнению с апрелем 2025 года, отмечает ВЦИОМ.

Исследователи спрашивали людей, чувствуют ли они себя счастливыми в целом, несмотря на жизненные трудности. Около 74% респондентов ответили утвердительно, а 22% выбрали отрицательный вариант.

Доля тех, кто считает себя однозначно счастливыми, уменьшилась на два процентных пункта. Снижение началось в декабре 2025 года, когда индекс составлял 66 пунктов. Далее цифры последовательно падали.

Они достигли уровня 55 в феврале, а в марте поднялись на один пункт, после чего показатель снова рухнул. Предыдущий подобный спад зафиксировали в сентябре 2011 года, когда индекс опустился до 41 пункта.

Специалисты связывают колебания индекса с экономической ситуацией. Обычно россияне определяют счастье через наличие здоровья, семьи и достаточного дохода для жизни.

Еще по теме
Новак заявил о рекордном сокращении бедности в России
Российское село перестало быть «черной дырой»
Госдума утвердит нового уполномоченного по правам человека
Количество телезрителей парада Победы в Москве сократилось
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Стартовал первый туристический поезд в КНДР
Выбрано имя для нового белого медвежонка в Новосибирском зоопарке
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
Украина после перемирия атаковала Чечню
Обсуждение (0)
Картина дня
Евросоюз
Грузия заявила об «эстонизации Евросоюза
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Завершилась встреча Трампа и Си Цзиньпина
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Экс‑главу офиса Зеленского отправили в СИЗО
Госсекретарь США Марко Рубио и генсек НАТО Марк Рютте
Рубио усомнился в смысле существования НАТО
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

DADMAL

Вот как надо жаловаться и будет вам счастье.

Uynachalnica

Так волновадась за судьбу России и востановление экономики, что вместо ВАЗа купила Ламборжини.

Uynachalnica

Реальный вице-премьер о реальном росте реальных зарплат - это он о своей? Думаю и тут что-то не дореалил!

pepelmetal

Ты когда мороженное покупаешь, оставшиеся пельмени выбрасываешь ?