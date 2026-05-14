Индекс счастья россиян упал до минимума

Индекс счастья россиян упал до самого низкого показателя за 15 лет, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В апреле 2026 года индекс составил 52 пункта, хотя в марте он держался на отметке 56. За год показатель счастья у россиян снизился на 11 пунктов по сравнению с апрелем 2025 года, отмечает ВЦИОМ.

Исследователи спрашивали людей, чувствуют ли они себя счастливыми в целом, несмотря на жизненные трудности. Около 74% респондентов ответили утвердительно, а 22% выбрали отрицательный вариант.

Доля тех, кто считает себя однозначно счастливыми, уменьшилась на два процентных пункта. Снижение началось в декабре 2025 года, когда индекс составлял 66 пунктов. Далее цифры последовательно падали.

Они достигли уровня 55 в феврале, а в марте поднялись на один пункт, после чего показатель снова рухнул. Предыдущий подобный спад зафиксировали в сентябре 2011 года, когда индекс опустился до 41 пункта.

Специалисты связывают колебания индекса с экономической ситуацией. Обычно россияне определяют счастье через наличие здоровья, семьи и достаточного дохода для жизни.