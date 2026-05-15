Минздрав перечислил самые пьющие регионы России

Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка стали самыми пьющими регионами России, сообщил начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков.

«Средний по России показатель в 2025 году составил 8,06 литра чистого этилового спирта на человека, и это на 24% меньше, чем 10 лет назад: в 2016-м было 10,6 литра», — сказал Зыков в интервью «Известиям».

Самыми «пьющими» регионами стали Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка. Наиболее высокий уровень потребления алкоголя зафиксирован в Ненецком автономном округе — 18,2 литра чистого спирта на человека. В Еврейской автономной области показатель составил 14,76 литра, на Чукотке — 14,17 литра.

Минимальные показатели зафиксированы в Чечне, Ингушетии и Дагестане. В Чечне в апреле потребление алкоголя составило 0,02 литра чистого спирта на человека. В Ингушетии показатель достиг 0,63 литра, в Дагестане — 0,9 литра.

