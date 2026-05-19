Крестный ход для защиты от беспилотников провели в Перми

Источник:
Sibnet.ru
291 4
Фото: © пресс-служба Пермской митрополии РПЦ

Молебен и крестный ход вокруг города провели в Перми для защиты от беспилотников, сообщила пресс-служба местной митрополии РПЦ.

«За последнее время в нашем городе несколько раз объявляли беспилотные атаки, и чтобы избавиться от этой напасти, глава Пермской митрополии провел молебен», — говорится в сообщении.

Священнослужители объехали пермские улицы и прилегающую к городу территорию, вознося молитвы о мире и благополучии жителей Пермского края.

«Древняя традиция обнесения святынь вокруг городов и селений совершается в периоды сложных исторических событий, важных общественных потрясений, во время эпидемий и нашествия иноплеменников», — объяснили священнослужители.

В последний раз подобный крестный ход проводился во времена пандемии коронавируса, чтобы защитить горожан от болезни.

Обсуждение (4)
rumatam

как говорят в Одессе ....скольки надо, стольки и будет.............

dimans1000

Наверно самое интересное авиашоу в истории

D_I_A_B_L_O_o

какие меры интересно будут принимать чтобы впредь такого не повторялось?

pepelmetal

Цитатаподтвердив старые обвинения Москвы о работе биолабораторий на территории Украины ой как неудобно...