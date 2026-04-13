Папа римский отправился в турне по Африке

Папа римский Лев XIV 13 апреля отправился в первое в этом году зарубежное турне — за десять дней он посетит четыре страны Африки.

Понтифик преодолеет почти 18 тысяч километров, посетит 11 городов и населенных пунктов в Алжире, Камеруне, Анголе и Экваториальной Гвинее. Всего в программе — 18 перелет, сообщила пресс-служба Ватикана.

Африка считается регионом, где католицизм растет быстрее всего. Более 20% всех католиков мира сейчас проживают на этом континенте. Три из четырех стран, которые посетит понтифик, имеют значительное католическое население.

Так, в Экваториальной Гвинее католики составляют более 70% населения. При этом в Алжире, где население преимущественно мусульманское, католиков менее 10 тысяч человек при населении около 48 миллионов.

В Анголе папа римский встретится с президентом Жуаном Лоуренсу. В Алжире папа римский посетит Большую мечеть на 120 тысяч верующих — это будет его второй визит в мечеть в качестве главы Святого Престола.

Также он побывает в Аннабе, где находятся руины древнего города Гиппон, имеющего особое значение для ордена августинцев, в состав которого входит понтифик. В Камеруне, где сейчас идет гражданская война, папа римский собирается провести молебен о мире.