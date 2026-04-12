Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц

Люди могут выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц и крошки от кулича, освящение не делает из них святыню, сказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
«Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор. Освящение яиц не соделывает из них святыню», — сказал РИА Новости Береговой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак победить в битве яйцами
Он отметил, что в данном случае освящение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов. «Они не становятся святыней уровня святой воды, просфоры или артоса», — добавил священник.
Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.