Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц

Люди могут выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц и крошки от кулича, освящение не делает из них святыню, сказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

«Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор. Освящение яиц не соделывает из них святыню», — сказал РИА Новости Береговой.

Он отметил, что в данном случае освящение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов. «Они не становятся святыней уровня святой воды, просфоры или артоса», — добавил священник.

Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.