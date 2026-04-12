Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц

Источник:
РИА Новости
Пасхальные яйца
Фото: © Sibnet.ru

Люди могут выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц и крошки от кулича, освящение не делает из них святыню, сказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

«Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор. Освящение яиц не соделывает из них святыню», — сказал РИА Новости Береговой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак победить в битве яйцами

Он отметил, что в данном случае освящение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов. «Они не становятся святыней уровня святой воды, просфоры или артоса», — добавил священник.

Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.

Еще по теме
Путин поздравил россиян с Пасхой
Православные христиане отметят Пасху
Как победить в пасхальной битве яйцами
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Британский министр обороны обратился к Путину
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зеленский обратился к России с предложением прекратить огонь
Картина дня
Президент России Владимир Путин
Путин поздравил россиян с Пасхой
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Китаю проблемами в случае помощи Ирану
Космический корабль Orion
Опубликовано видео приводнения космического корабля Orion
WhatsApp и Telegram
WhatsApp ответил на обвинения Дурова
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
47
Трамп объявил о перемирии с Ираном, Иран — о победе над США
23
Иран и Оман ввели плату за проход через Ормузский пролив
20
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
17
Украина приготовилась к удару «Орешника»
17
Зеленский обратился к России с предложением прекратить огонь