Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих этот праздник.

«Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Он отметил, что «огромную созидательную роль в сбережении нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укреплении института семьи, воспитании подрастающих поколений играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии».

«Религиозные организации проводят большую, востребованную работу, направленную на совершенствование конструктивного взаимодействия с органами государственной власти, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, поддерживают участников специальной военной операции, их семьи», — сказал Путин.

По словам президента, «такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признании», — добавил Путин.