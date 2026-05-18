Два истребителя ВМС США сцепились в воздухе и разбились. ВИДЕО

Два истребителя военно-морских сил США столкнулись в воздухе и разбились во время демонстрационного полета на авиашоу, проходящем на авиабазе Маунтин-Хоум в штате Айдахо.

На авиашоу Gunfighter Skies два E/A-18G Growler палубной авиации во время выполнения синхронного маневра на минимальной дистанции буквально сцепились друг с другом и зависли в воздухе. При этом самолеты не получили серьезных повреждений, но пилоты полностью потеряли управление над ними.

Через секунду после столкновения четверо пилотов катапультировались. E/A-18G Growler упали и взорвались. Авиабаза Маунтин-Хоум подтвердила инцидент. «На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб, ведется расследование», — говорится в сообщении авиабазы.

По информации местных СМИ, пилоты найдены, они в безопасности. Полиция Маунтин-Хоум объявила об отмене авиашоу и призвала воздержаться от поездок на базу.



Это было первое за восемь лет авиашоу Gunfighter Skies. В последний раз, в 2018 году, в ходе мероприятия в результате несчастного случая погиб пилот дельтаплана.