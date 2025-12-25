Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года

Игровая индустрия в 2025 году подарила геймерам множество захватывающих проектов — от кинематографичных блокбастеров маститых студий до инди-тайтлов независимых разработчиков. Выбрали лучшие игры, способные впечатлить самого взыскательного геймера.
Clair Obscur: Expedition 33Дата выхода: 24 апреля 2025 года
Разработчик: Sandfall Interactive
Жанр: RPG
События Clair Obscur: Expedition 33 происходят в мире темного фэнтези. Герои отправляются в путешествие, чтобы уничтожить Художницу — существо, каждый год стирающее из реальности всех людей старше определенного возраста.
Почему стоит поиграть. RPG от независимой французской студии Sandfall Interactive победило в девяти номинациях премии The Game Awards. Игру с «живыми» героями и боевой системой в духе JRPG оценят поклонники атмосферы и нарратива — это одна из самых эмоциональных игр года.
Death Stranding 2: On the BeachДата выхода: 26 июня 2025 года
Разработчик: Kojima Productions
Жанр: экшен
Действие сиквела гениального Хидэо Кодзимы разворачивается в сюрреалистичном постапокалиптическом мире — курьер Сэм Портер продолжает свою борьбу за выживание человечества после глобальной катастрофы.
Почему стоит поиграть. Сиквел сохранил медитативность первой части, но добавил больше динамики и различных инструментов для путешествия и выживания. Многослойный и загадочный сюжет придется по душе игрокам, которые любят кинематографичное повествование.
ARC RaidersДата выхода: 30 октября 2025 года
Разработчик: Embark Studios
Жанр: экстракшн-шутер
После коллапса цивилизации человечество пытается выжить в подземном городе-убежище, в то время как на поверхности безраздельно хозяйничают инопланетные машины. Смельчаки-рейдеры выходят на поверхность, чтобы добывать ресурсы и выполнять задания.
Почему стоит поиграть. ARC Raiders блестяще переносит формулу экстракшн-шутеров в яркий научно-фантастический сеттинг. Главное достоинство — в непредсказуемости каждой вылазки. Проект обязателен к знакомству всем ценителям динамичных многопользовательских игр.
Kingdom Come: Deliverance IIДата выхода: 4 февраля 2025 года
Разработчик: Warhorse Studios
Жанр: RPG
События Kingdom Come: Deliverance разворачиваются в 1403 году в Богемии, регионе современной Чехии. Игрок оказывается в центре дотошно реконструированных политических интриг и путешествует по аутентичному миру Средневековья.
Почему стоит поиграть. Разработчики улучшили уникальную боевую систему, добавили новые ремесла, увеличили количество и вариативность квестов. Мир стал обширнее и живописнее. Идеальный выбор для тех, кто жаждет почти документального погружения в эпоху.
Ghost of YoteiДата выхода: 2 октября 2025 года
Разработчик: Sucker Punch Productions
Жанр: экшен-приключение
События Ghost of Yotei разворачивается в 1603 году — спустя более 300 лет после событий первой части. Действие происходит на суровых и живописных землях Эдзо (современный Хоккайдо), а главным героем на этот раз становится странствующая наемница по имени Ацу.
Почему стоит поиграть. Ghost of Yotei дарит великолепную боевую систему в жанре приключений. Сражения выглядят и ощущаются как изящный, смертоносный танец. В дополнение к этому в игре невероятный визуал — ее признали одной из самых красивых на PlayStation 5.
Hades IIДата выхода: 25 сентября 2025 года
Разработчик: Supergiant Games
Жанр: roguelite
Разработчики вновь погружают игроков в стилизованный и остроумный мир греческой мифологии. Геймерам предстоит спасти бога Аида от титана Хроноса. Локации включают мрачный Тартар и божественный Олимп, населенные десятками прекрасно прописанных персонажей.
Почему стоит поиграть. Сиквел сохранил удачную формулу оригинала, обогатив ее новыми видами оружия, заклинаний и благословений. Все это дополняют плотность сюжетных событий, новые персонажи и ветвящиеся диалоги. Hades II — эталон roguelite-жанра.
Doom: The Dark AgesДата выхода: 15 мая 2025 года
Разработчик: id Software
Жанр: шутер от первого лица
Палач Рока на этот раз отправляется в далекое прошлое, где разгорается масштабная война между миром Арджент Д’Нур и Легионами Ада. В приквеле протагонист — не легенда, а пленник, выступающий «супероружием» для своих хозяев.
Почему стоит поиграть. The Dark Ages переосмысливает классический геймплей Doom, добавляя в арсенал Палача новое оружие, доспехи и механики. Игроков ждет культовый шутер в мрачной и брутальной эстетике с героем, который воплощает в себе абсолютную мощь.
DispatchДата выхода: с 22 октября по 12 ноября 2025 года
Разработчик: AdHoc Studio
Жанр: интерактивное кино
Dispatch представляет собой смесь супергеройской драмы и офисной комедии от выходцев из легендарной Telltale Games. Главный герой — Роберт Робертсон III. Ему предстоит стать лидером в команде Z-Team — сборище перевоспитавшихся бывших суперзлодеев.
Почему стоит поиграть. Dispatch наследует лучшие черты игр Telltale. Несмотря на простой геймплей, она захватывает благодаря блестящей актерской игре, остроумным диалогам и умной деконструкции супергеройского жанра. Отличный выбор для любителей интерактивного кино.
Split FictionДата выхода: 6 марта 2025 года
Разработчик: Hazelight Studios
Жанр: платформер
Две начинающие писательницы попадают в ловушку симулятора, созданного корпорацией для кражи творческих идей. Их фантазии смешиваются, и героиням приходится пробиваться через хаотичный коктейль из фантасмагоричных миров.
Почему стоит поиграть. Split Fiction — лучший кооперативный опыт года. Игра построена исключительно на совместном прохождении и постоянно удивляет новыми механиками. Визуальное пиршество дополняет искренняя и глубокая история дружбы.
Hollow Knight: SilksongДата выхода: 4 сентября 2025 года
Разработчик: Team Cherry
Жанр: метроидвания
Игра продолжает историю принцессы Хорнет, защитницы Халлоунеста. Теперь действие разворачивается в совершенно новом королевстве — Фарлум, которым управляют изощренные насекомые-аристократы.
Почему стоит поиграть. Hollow Knight: Silksong — одна из лучших метроидований 2025 года. Саундтрек Кристофера Ларкина и вручную отрисованная графика создают неповторимую атмосферу. Редкий пример сиквела, который улучшает почти каждый аспект оригинала.