Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года

Игровая индустрия в 2025 году подарила геймерам множество захватывающих проектов — от кинематографичных блокбастеров маститых студий до инди-тайтлов независимых разработчиков. Выбрали лучшие игры, способные впечатлить самого взыскательного геймера.

Clair Obscur: Expedition 33

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S





Фото: © скриншот из Clair Obscur: Expedition 33



: 24 апреля 2025 года: Sandfall Interactive: RPG

События Clair Obscur: Expedition 33 происходят в мире темного фэнтези. Герои отправляются в путешествие, чтобы уничтожить Художницу — существо, каждый год стирающее из реальности всех людей старше определенного возраста.

Почему стоит поиграть. RPG от независимой французской студии Sandfall Interactive победило в девяти номинациях премии The Game Awards. Игру с «живыми» героями и боевой системой в духе JRPG оценят поклонники атмосферы и нарратива — это одна из самых эмоциональных игр года.

Death Stranding 2: On the Beach

Платформы: PlayStation 5





Фото: © скриншот из Death Stranding 2: On the Beach



: 26 июня 2025 года: Kojima Productions: экшен

Действие сиквела гениального Хидэо Кодзимы разворачивается в сюрреалистичном постапокалиптическом мире — курьер Сэм Портер продолжает свою борьбу за выживание человечества после глобальной катастрофы.

Почему стоит поиграть. Сиквел сохранил медитативность первой части, но добавил больше динамики и различных инструментов для путешествия и выживания. Многослойный и загадочный сюжет придется по душе игрокам, которые любят кинематографичное повествование.

ARC Raiders

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S





Фото: © скриншот из ARC Raiders



: 30 октября 2025 года: Embark Studios: экстракшн-шутер

После коллапса цивилизации человечество пытается выжить в подземном городе-убежище, в то время как на поверхности безраздельно хозяйничают инопланетные машины. Смельчаки-рейдеры выходят на поверхность, чтобы добывать ресурсы и выполнять задания.

Почему стоит поиграть. ARC Raiders блестяще переносит формулу экстракшн-шутеров в яркий научно-фантастический сеттинг. Главное достоинство — в непредсказуемости каждой вылазки. Проект обязателен к знакомству всем ценителям динамичных многопользовательских игр.

Kingdom Come: Deliverance II

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S





Фото: © скриншот из Kingdom Come: Deliverance II



: 4 февраля 2025 года: Warhorse Studios: RPG

События Kingdom Come: Deliverance разворачиваются в 1403 году в Богемии, регионе современной Чехии. Игрок оказывается в центре дотошно реконструированных политических интриг и путешествует по аутентичному миру Средневековья.

Почему стоит поиграть. Разработчики улучшили уникальную боевую систему, добавили новые ремесла, увеличили количество и вариативность квестов. Мир стал обширнее и живописнее. Идеальный выбор для тех, кто жаждет почти документального погружения в эпоху.

Ghost of Yotei

Платформы: PlayStation 5





Фото: © скриншот из Ghost of Yotei



: 2 октября 2025 года: Sucker Punch Productions: экшен-приключение

События Ghost of Yotei разворачивается в 1603 году — спустя более 300 лет после событий первой части. Действие происходит на суровых и живописных землях Эдзо (современный Хоккайдо), а главным героем на этот раз становится странствующая наемница по имени Ацу.

Почему стоит поиграть. Ghost of Yotei дарит великолепную боевую систему в жанре приключений. Сражения выглядят и ощущаются как изящный, смертоносный танец. В дополнение к этому в игре невероятный визуал — ее признали одной из самых красивых на PlayStation 5.

Hades II

Платформы: PC, macOS, Nintendo Switch





Фото: © скриншот из Hades II



: 25 сентября 2025 года: Supergiant Games: roguelite

Разработчики вновь погружают игроков в стилизованный и остроумный мир греческой мифологии. Геймерам предстоит спасти бога Аида от титана Хроноса. Локации включают мрачный Тартар и божественный Олимп, населенные десятками прекрасно прописанных персонажей.

Почему стоит поиграть. Сиквел сохранил удачную формулу оригинала, обогатив ее новыми видами оружия, заклинаний и благословений. Все это дополняют плотность сюжетных событий, новые персонажи и ветвящиеся диалоги. Hades II — эталон roguelite-жанра.

Doom: The Dark Ages

Платформа: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S





Фото: © скриншот из Doom: The Dark Ages



: 15 мая 2025 года: id Software: шутер от первого лица

Палач Рока на этот раз отправляется в далекое прошлое, где разгорается масштабная война между миром Арджент Д’Нур и Легионами Ада. В приквеле протагонист — не легенда, а пленник, выступающий «супероружием» для своих хозяев.

Почему стоит поиграть. The Dark Ages переосмысливает классический геймплей Doom, добавляя в арсенал Палача новое оружие, доспехи и механики. Игроков ждет культовый шутер в мрачной и брутальной эстетике с героем, который воплощает в себе абсолютную мощь.

Dispatch

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S





Фото: © скриншот из Dispatch



: с 22 октября по 12 ноября 2025 года: AdHoc Studio: интерактивное кино

Dispatch представляет собой смесь супергеройской драмы и офисной комедии от выходцев из легендарной Telltale Games. Главный герой — Роберт Робертсон III. Ему предстоит стать лидером в команде Z-Team — сборище перевоспитавшихся бывших суперзлодеев.

Почему стоит поиграть. Dispatch наследует лучшие черты игр Telltale. Несмотря на простой геймплей, она захватывает благодаря блестящей актерской игре, остроумным диалогам и умной деконструкции супергеройского жанра. Отличный выбор для любителей интерактивного кино.

Split Fiction

Платформа: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S





Фото: © скриншот из Split Fiction



: 6 марта 2025 года: Hazelight Studios: платформер

Две начинающие писательницы попадают в ловушку симулятора, созданного корпорацией для кражи творческих идей. Их фантазии смешиваются, и героиням приходится пробиваться через хаотичный коктейль из фантасмагоричных миров.

Почему стоит поиграть. Split Fiction — лучший кооперативный опыт года. Игра построена исключительно на совместном прохождении и постоянно удивляет новыми механиками. Визуальное пиршество дополняет искренняя и глубокая история дружбы.

Hollow Knight: Silksong

Платформы: PC, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch





Фото: © скриншот из Hollow Knight: Silksong



: 4 сентября 2025 года: Team Cherry: метроидвания

Игра продолжает историю принцессы Хорнет, защитницы Халлоунеста. Теперь действие разворачивается в совершенно новом королевстве — Фарлум, которым управляют изощренные насекомые-аристократы.

Почему стоит поиграть. Hollow Knight: Silksong — одна из лучших метроидований 2025 года. Саундтрек Кристофера Ларкина и вручную отрисованная графика создают неповторимую атмосферу. Редкий пример сиквела, который улучшает почти каждый аспект оригинала.