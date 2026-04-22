Узбекская игра стала самой продаваемой в мире

Игра про пиратов под названием Windrose от студии Kraken Express из Узбекистана стала мировым лидером среди платных игр, следует из данных SteamDB.

Проект из Узбекистана достиг отметки в 1 миллион проданных копий менее чем за неделю после выхода в раннем доступе. На втором месте дебютировала Pragmata от Capcom, третью позицию занял нуарный шутер Mouse: P.I. for Hire.

Windrose представляет собой кооперативную игру про пиратов, в которой мир генерируется процедурно и включает множество биомов с секретами и квестами. Кроме этого, игрокам доступно бесшовное перемещение между сушей и морем.

Игрок может строить форпосты, собирать ресурсы, нанимать персонажей и торговать с фракциями. Боевая система включает широкий арсенал оружия ближнего и дальнего боя, а также прокачку экипировки, характеристик и талантов.

Разработчики планируют, что Windrose пробудет в раннем доступе от полутора до двух лет. Сейчас в игре доступна примерно половина контента. Базовая цена новинки — 1399 рублей.