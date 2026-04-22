Узбекская игра стала самой продаваемой в мире

Фото: © кадр из игры Windrose

Игра про пиратов под названием Windrose от студии Kraken Express из Узбекистана стала мировым лидером среди платных игр, следует из данных SteamDB.

Проект из Узбекистана достиг отметки в 1 миллион проданных копий менее чем за неделю после выхода в раннем доступе. На втором месте дебютировала Pragmata от Capcom, третью позицию занял нуарный шутер Mouse: P.I. for Hire.

Windrose представляет собой кооперативную игру про пиратов, в которой мир генерируется процедурно и включает множество биомов с секретами и квестами. Кроме этого, игрокам доступно бесшовное перемещение между сушей и морем.

Игрок может строить форпосты, собирать ресурсы, нанимать персонажей и торговать с фракциями. Боевая система включает широкий арсенал оружия ближнего и дальнего боя, а также прокачку экипировки, характеристик и талантов.

Разработчики планируют, что Windrose пробудет в раннем доступе от полутора до двух лет. Сейчас в игре доступна примерно половина контента. Базовая цена новинки — 1399 рублей.

