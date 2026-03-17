Игра Battlefield 6 станет бесплатной

Компания Electronic Arts анонсировала акцию для игроков Battlefield 6 — шутер станет полностью бесплатным с 17 по 24 марта.

Пробный период позволит геймерам играть в Battlefield 6 без покупки на ПК, PS5 и Xbox Series. Игрокам будет доступна часть мультиплеера. В бесплатной версии также откроют несколько карт и режимов, однако сюжетная кампания останется недоступной.

Для участия нужно установить клиент бесплатной игры Battlefield: Redsec. После выхода обновления с новым сезоном, в главном меню появится пункт, позволяющий запустить пробную версию Battlefield 6.

На протяжении недели геймерам будут доступны карты Contaminated, Hagental Base, Eastwood и Mirak Valley в шести режимах: «Захват», «Эскалация», «Прорыв», «Командный бой», «Бой отрядов» и «Доминация».

Разработчики отмечают, что весь прогресс и разблокировки, полученные во время акции, сохранятся после ее окончания, их можно будет перенести в полную версию проекта.