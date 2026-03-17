Игра Battlefield 6 станет бесплатной

Battlefield 6
Компания Electronic Arts анонсировала акцию для игроков Battlefield 6 — шутер станет полностью бесплатным с 17 по 24 марта.

Пробный период позволит геймерам играть в Battlefield 6 без покупки на ПК, PS5 и Xbox Series. Игрокам будет доступна часть мультиплеера. В бесплатной версии также откроют несколько карт и режимов, однако сюжетная кампания останется недоступной.

Для участия нужно установить клиент бесплатной игры Battlefield: Redsec. После выхода обновления с новым сезоном, в главном меню появится пункт, позволяющий запустить пробную версию Battlefield 6.

На протяжении недели геймерам будут доступны карты Contaminated, Hagental Base, Eastwood и Mirak Valley в шести режимах: «Захват», «Эскалация», «Прорыв», «Командный бой», «Бой отрядов» и «Доминация».

Разработчики отмечают, что весь прогресс и разблокировки, полученные во время акции, сохранятся после ее окончания, их можно будет перенести в полную версию проекта.

Еще по теме
Resident Evil Requiem стала лучшей игрой в истории
Вышла игра Resident Evil Requiem
VK Play запустил новогоднюю распродажу
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
смотреть все
Игры #Приключения
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
Эксперт назвал даты смены зимних шин на летние в разных регионах
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
