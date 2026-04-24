Лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Ранее Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России.

«Теперь нам также следует пересмотреть прежние "красные линии", которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что еще можно сделать. Лидеры действительно активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций», — приводит РИА Новости слова Каллас

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.