Путин назвал приоритетную задачу России

Приоритетной задачей для России является поддержка рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».

«Совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей — приоритетная общенациональная задача», — отметил глава государства.

Президент отметил, что для достижения поставленных целей требуется консолидация усилий государства, некоммерческих организаций, религиозных объединений, бизнеса и средств массовой информации.

По мнению Путина, для поддержки рождаемости ключевое внимание необходимо сосредоточить на сферах здравоохранения, образования, экономики, культуры и городского благоустройства.

Ежегодная всероссийская конференция «Демографический перелом в России: пути достижения» проходит в Москве. Организаторами выступают администрация президента и Институт демографической политики имени Менделеева.