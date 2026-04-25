Путин назвал последние слова Жириновского

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский
Президент Владимир Путин вспомнил последний разговор с Владимиром Жириновским. Глава государства позвонил политик в больницу, когда тот был в критическом состоянии.

«Я помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии», — сказал Путин в документальном фильме ВГТРК «Владимир Жириновский».

По словам российского лидера, последние слова Жириновского были такими: «Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России». Путин подчеркнул, что в них заключался настоящий характер политика.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Он скончался после госпитализации с коронавирусом. Политик был депутатом всех восьми созывов Госдумы, а также шесть раз баллотировался на пост президента России.

Еще по теме
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Суд заочно арестовал иноагента Семена Слепакова
Путин прокомментировал массовые сбои в работе интернета
Путин назвал приоритетную задачу России
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
PlayStation ввела проверку возраста геймеров
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
Картина дня
Флаг Украины
Подсчитана сумма для восстановления Украины
Газовый танкер (газовоз)
Евросоюз ввел запрет на импорт российского СПГ
Банк России
ЦБ снизил ключевую ставку восьмой раз подряд
Спецназ
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Раскрыт размер нового налога для электроники
20
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
20
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
17
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
16
Путин назвал приоритетную задачу России