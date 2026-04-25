Путин назвал последние слова Жириновского

Президент Владимир Путин вспомнил последний разговор с Владимиром Жириновским. Глава государства позвонил политик в больницу, когда тот был в критическом состоянии.

«Я помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии», — сказал Путин в документальном фильме ВГТРК «Владимир Жириновский».

По словам российского лидера, последние слова Жириновского были такими: «Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России». Путин подчеркнул, что в них заключался настоящий характер политика.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Он скончался после госпитализации с коронавирусом. Политик был депутатом всех восьми созывов Госдумы, а также шесть раз баллотировался на пост президента России.