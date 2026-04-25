НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин ввел новые правила контроля доходов госслужащих

Источник:
Sibnet.ru
160 1
Президент Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин утвердил изменения антикоррупционного законодательства, корректирующего порядок контроля за доходами госслужащих и их семей. Документ опубликован на портале правовых актов.

Теперь при предоставлении сведений о доходах и расходах учитываются не только сам госслужащий или лицо, замещающее государственную должность, и его супруг или супруга, но также их несовершеннолетние дети.

Кроме того, при расчете общего дохода семьи для контроля за расходами теперь учитываются доходы супруги или супруга, полученные только в период брака с госслужащим, следует из документа.

Поправки в антикоррупционное законодательство предполагают освобождение от декларирования добрачных сделок — госслужащие не будут обязаны предоставлять сведения о таких расходах.

Имущество, приобретенное в результате указанных сделок, не может быть изъято в доход государства, а денежные средства, эквивалентные понесенным расходам, не могут быть взысканы властями. Закон официально вступает в силу 1 сентября 2026 года.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Политика #Россия
Самое популярное
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самое обсуждаемое
