Президент России Владимир Путин поцеловал юную гимнастку в лоб во время посещения Школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина. Видеозапись опубликовал репортер информационной службы «Вести» Павел Зарубин в телеграм-канале.

На видео Путин беседует с группой юных спортсменок, после чего у него завязывается разговор с одной из девочек. Оказалось, что она занимается гимнастикой уже семь лет, хотя ей всего десять.

«Семь лет занимаешься гимнастикой? А сколько ж тебе лет-то?!» — спрашивает президент. Услышав ответ: «Десять», — Путин наклоняется и целует девочку в лоб.

Зарубин сопроводил видео комментарием: «Юная гимнастка явно впечатлила Путина».

Знаменит случай, когда Путин поцеловал в живот мальчика Никиту. Это произошло в 2026 году. «Очень милый мальчик. По-честному, просто захотелось его потискать как котенка», — тогда объяснял глава государства.