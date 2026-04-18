Выбрана лучшая игра 2025 года

Clair Obscur: Expedition 33
Фото: © кадр из игры Clair Obscur: Expedition 33

Жюри BAFTA Games Awards 2026 назвало победителей — звание «Игры года» получила Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive. В целом она получила три статуэтки, включая призы за лучший дебют и лучшую главную роль.

Три победы также достались игре Dispatch — супергеройский проект от AdHoc победил в категориях «Анимация», «Звук» и «Лучшая роль второго плана». При этом Clair Obscur: Expedition 33 была номинирована 12 раз, а Dispatch — девять.

Еще две награды на BAFTA Games Awards 2026 получил экшен Ghost of Yotei — сиквел Ghost of Tsushima, у него было восемь номинаций. В других номинациях награды распределились между разными проектами.

Так, головоломка Blue Prince получила приз за лучший геймдизайн, а Atomfall от Rebellion признали лучшей британской игрой. Arc Raiders вручили статуэтку за лучший мультиплеер, Kingdom Come: Deliverance II — за лучшее повествование.

