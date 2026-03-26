НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Новые игры представят на Xbox Partner Preview

Источник:
Sibnet.ru
285 0
Контроллер
Фото: © Sibnet.ru

Microsoft представит будущие игры своих партнеров на Xbox Partner Preview, мероприятие пройдет 26 марта.

Геймерам расскажут про новинки, которые выйдут на ПК и Xbox в подписке Game Pass. Точное количество анонсов пока неизвестно, однако авторы раскрыли несколько участников. Так, состоится демонстрация экшена Stranger Than Heaven.

Ожидается презентация нововведений для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, будет показан трейлер ролевой экшен The Expanse: Osiris Reborn от студии Owlcat Games.

Следить за мероприятием в прямом эфире можно будет в официальной трансляции на YouTube и Twitch, она начнется в 20.00 по московскому времени.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
Дизайнер из Сингапура поместил приставку SNES в кроссовки Nike
Альтер эго Эминема станет новой целью агента 47 в игре HITMAN
Call of Duty: Black Ops 7 вышла на ПК и консолях
смотреть все
Игры #Консоли
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
США объявили Россию ядерной угрозой
Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Самое обсуждаемое
34
Трамп объявил мораторий на удары по Ирану
21
Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану
10
Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива
10
США пообещали Украине «рай» за отказ от Донбасса
8
Чиновников обяжут пользоваться мессенджером Mах