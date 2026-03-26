Новые игры представят на Xbox Partner Preview

Microsoft представит будущие игры своих партнеров на Xbox Partner Preview, мероприятие пройдет 26 марта.

Геймерам расскажут про новинки, которые выйдут на ПК и Xbox в подписке Game Pass. Точное количество анонсов пока неизвестно, однако авторы раскрыли несколько участников. Так, состоится демонстрация экшена Stranger Than Heaven.

Ожидается презентация нововведений для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, будет показан трейлер ролевой экшен The Expanse: Osiris Reborn от студии Owlcat Games.

Следить за мероприятием в прямом эфире можно будет в официальной трансляции на YouTube и Twitch, она начнется в 20.00 по московскому времени.

