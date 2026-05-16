Konami отключит доступ к своим серверам российским игрокам

Konami отключит доступ к своим игровым серверам для геймеров из России и Беларуси, соответствующее предупреждение распространила пресс-служба компании.

Предоставление соответствующих услуг российским и белорусским игрокам прекратится с 15 июня 2026 года. В частности, у геймеров пропадет доступ к серверам Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и не будет возможности подключиться к футбольному симулятору eFootball.

Единый идентификатор KONAMI ID в России и Белоруссии перестанет работать, что сделает недоступными все онлайн-сервисы компании для игроков из этих стран.

Представители японской компании не уточнили причину ввода ограничений. Отмечается, что в других регионах изменений с доступом у пользователей не будет.

