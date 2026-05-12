НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Роскомнадзор опроверг блокировку Minecraft

Источник:
Sibnet.ru
255 0
Minecraft
Фото: © Minecraft

Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении игры Minecraft после сообщений о возможной блокировке, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что информация о включении игры в перечень запрещенных, распространяемая рядом телеграм-каналов, является недостоверной. «Ведомством не планируется ограничений доступа к играм», — говорится в сообщении.

Ранее в ряде телеграм-каналов и СМИ распространилась информация о том, что Роскомнадзор готовится к блокировке Minecraft, так как игру используют для вовлечения школьников в киберпреступления.

Роскомнадзор 3 декабря сообщил о полном ограничении доступа к игровой платформе Roblox на территории России. Основанием для блокировки послужили системные нарушения — в частности, массовое распространение материалов, содержащих пропаганду экстремизма и терроризма.

Еще по теме
Красная площадь появилась в «Мире танков»
Легендарный «Морской бой» стартовал на Sibnet.ru
Sibnet начинает «Морской бой»
Игра Escape from Tarkov Arena стала бесплатной
смотреть все
Игры #Онлайн-игры
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Стартовал первый туристический поезд в КНДР
Выбрано имя для нового белого медвежонка в Новосибирском зоопарке
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
Украина после перемирия атаковала Чечню
Обсуждение (0)
Картина дня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков объяснил слова Путина о завершении конфликта на Украине
Пленный
Россия вернула из плена уже 3,7 тыс. бойцов
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
Экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала о нем и наркотиках
Президент Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и российский лидер Владимир Путин
Кремль оценил кандидатуру Штайнмайера для переговоров с ЕС
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

andrei703333

Давно пора, задрали уже с этой войной

Nik3316

ну если с тобой сравнить, то и Трамп сама адекватность...

Uynachalnica

А нужны ли враги, с подобными "волнительными оговорками"?

dimans1000

рейтинг падает вот и суету наводят, то гимнасток посещяет с целовашками то вот учительницу, возможно...