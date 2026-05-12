Роскомнадзор опроверг блокировку Minecraft

Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении игры Minecraft после сообщений о возможной блокировке, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что информация о включении игры в перечень запрещенных, распространяемая рядом телеграм-каналов, является недостоверной. «Ведомством не планируется ограничений доступа к играм», — говорится в сообщении.

Ранее в ряде телеграм-каналов и СМИ распространилась информация о том, что Роскомнадзор готовится к блокировке Minecraft, так как игру используют для вовлечения школьников в киберпреступления.

Роскомнадзор 3 декабря сообщил о полном ограничении доступа к игровой платформе Roblox на территории России. Основанием для блокировки послужили системные нарушения — в частности, массовое распространение материалов, содержащих пропаганду экстремизма и терроризма.