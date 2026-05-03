НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Найдено объяснение паранормальным явлениям в старых домах

Источник:
Frontiers in Behavioral Neuroscience
172 0
Привидение
Фото: © Magnific.com

Низкочастотные звуки провоцируют тревогу, и ощущение «постороннего присутствия», что многие люди воспринимают за паранормальные явления, к такому выводу пришли ученые Университета МакЭвон и Университета Альберты в Канаде

Воздействие инфразвука приводит к повышению выбросу гормона стресса — кортизола. У людей появляется ощущение неосознанной тревоги. Им кажется, что рядом кто-то присутствует. При этом они не понимают, что на них воздействует именно инфразвук, приводит журнал Frontiers in Behavioral Neuroscience отчет ученых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак сфотографировать духа

Речь идет о колебаниях ниже 20 Гц, которые не воспринимаются человеческим слухом. Такие вибрации могут возникать из-за вентиляции, проникновения воздуха в трубы, колебания изношенных конструкций, звуков транспорта или промышленного оборудования.

По словам исследователей, это объясняет ощущение «потустороннего» в определенных местах — например, в старых зданиях с низким качеством инженерных коммуникаций, где часто фиксируются сообщения о «призраках».

SIBNET.RU В MAX
Еще по теме
«Дорогу из желтого кирпича» нашли на дне Тихого океана
Загадочную пирамиду нашли на Марсе. ФОТО
НЛО деактивировал ядерные ракеты США
Наука объяснила загадку Бермудского треугольника
смотреть все
Наука #Мистика
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие
Легендарную Warcraft 3 запустили в браузере
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
Обсуждение (0)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
18
Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников
17
Белый дом объявил о конце войны с Ираном
14
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
14
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
11
Россия остановит транзит нефти в Германию