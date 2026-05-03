Найдено объяснение паранормальным явлениям в старых домах

Низкочастотные звуки провоцируют тревогу, и ощущение «постороннего присутствия», что многие люди воспринимают за паранормальные явления, к такому выводу пришли ученые Университета МакЭвон и Университета Альберты в Канаде

Воздействие инфразвука приводит к повышению выбросу гормона стресса — кортизола. У людей появляется ощущение неосознанной тревоги. Им кажется, что рядом кто-то присутствует. При этом они не понимают, что на них воздействует именно инфразвук, приводит журнал Frontiers in Behavioral Neuroscience отчет ученых.

Речь идет о колебаниях ниже 20 Гц, которые не воспринимаются человеческим слухом. Такие вибрации могут возникать из-за вентиляции, проникновения воздуха в трубы, колебания изношенных конструкций, звуков транспорта или промышленного оборудования.

По словам исследователей, это объясняет ощущение «потустороннего» в определенных местах — например, в старых зданиях с низким качеством инженерных коммуникаций, где часто фиксируются сообщения о «призраках».