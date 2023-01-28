Бизнес на призраках, или Как сфотографировать духа

Архивная фотография, сделанная в бурятской церкви в прошлом веке, взволновала пользователей соцсетей — многие увидели призрака. И таких историй множество. Что запечатлено на мистических кадрах на самом деле и есть ли разумное объяснение артефактам?

Музей природы Бурятии опубликовал пост с фотографиями начала прошлого века. На одном из кадров запечатлена выставка и посетители в здании бывшего Одигитриевского собора, которое после революции отдали под музей. «Заметен силуэт и, возможно, некие лица», — написали в группе «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».

Призраки — люди

В комментариях к посту предположили, что это либо силуэт святого, охраняющего церковь, либо душа покойного, которого когда-то отпевали в соборе.

Фото : © Музей природы Бурятии

«Фото было сделано на пленку. Фотографировали раньше на больших выдержках, на штативе. Когда фотографируешь на больших выдержках, объект размывается», — объяснил появление «призрака» новосибирский фотограф Владимир Сараев.

Он обратил внимание на женщину на переднем плане, объяснив, что она статична и получилась на фотографии четко. Дама на заднем плане двигалась, в результате ее изображение «размылось».

«Эти "призраки" на фото — скорее всего люди, которые быстро прошли мимо объектива, и камера не успела их зафиксировать, остался артефакт», — предположил фотограф.

По словам Сараева, подобные «призраки» дали начало целому направлению в фотоискусстве — технике смешанного света. Часто она используется в fashion-фотографии: «Я сам так делаю в студии. Это фотография с долгой выдержкой, когда яркая короткая вспышка фиксирует изображение человека, а дополнительный свет позволяет появиться артефактам во время последующего движения модели».

Притаившийся черт

Еще одно фото со «странностями» из Бурятии появилось в социальных сетях в 2022 году. На нем ряд пользователей отчетливо увидели изображение черта, притаившегося возле дома.



Фото : © «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления»

«Нет никакой фигуры. Это тень от двух столбов с наложением и перекладины», — негодовали скептики. С этим согласен профессиональный фотограф: «Это не черт! Фотография сделана вечером на телефон, когда яркий свет от фонаря падает сверху и сбоку. Это может быть тень от забора, может быть тень от предмета, который стоит за ним. Этот его хвостик — только тень от перекладины, и это заметно».

Несмотря на объяснения профессионалов и недоверие скептиков, истории «призраков» на изображениях будоражат умы с самого начала появления фотографии. С чего началась история подобных мистификаций?

Бизнес на призраках

Фотографии призраков появились в XIX веке, когда многие фотографы экспериментировали с применением специальных эффектов — стереоскопического изображения и двойного экспонирования. И некоторые мастера быстро поняли, что этими техниками можно пользоваться в корыстных целях.

Так, американский фотограф-любитель Уильям Мамлер в 1860-х годах стал первым человеком, запечатлевшим на фотографии «духа» — своего покойного кузена. Вскоре к нему выстроилась очередь из желающих получить подобные изображения, но уже со своими родственниками.

Поначалу специалисты не могли найти признаков подделки на фото Мамлера, но со временем раскусили трюк. Мужчина добивался такого эффекта, вставляя в камеру стеклянную пластинку с готовым позитивным снимком погибшего вместе со светочувствительной пластинкой, на которую делалась фотография клиента.

Есть ли вещие сны?

За счет такой простейшей двойной экспозиции получался достоверный снимок заказчика в компании «призрачного» изображения с дополнительной пластины.

На суде против Мамлера обвинение утверждало, что негативы с изображением умерших людей он или его помощники воровали в домах своих клиентов. Несмотря на улики, с Мамлера сняли обвинение, хотя ущерб его репутации уже был нанесен, и его карьера фотографа «духов» подошла к концу.

Позже, с каждым новым прорывом в технологиях возникали и новые типы «привидений», и каждый раз впечатлительная публика верила в их мистическую природу.

Пример мультиэкспозиции (повторное фотографирование на один кадр пленки) Фото: © Павел Коморов

«Не думаю, что эти "призраки" представляют собой нечто такое, чего нельзя было бы добиться с помощью разных техник фотографии», — оппонирует глава Королевского фотографического общества Великобритании Майкла Притчарда.

Вера в колдовство

Удивительно, но чем сильнее развивалась наука, тем настойчивее были любители потустороннего. Даже переход цифру не заставил их отказаться от мистических убеждений. Напротив, когда появились мобильные камеры, страсть к привидениям на фото вспыхнула с новой силой.

В отличие от пленочных, камеры в телефонах обычно делают снимок постепенно, то есть работают по принципу сканера. И при низком разрешении матрицы нужно больше времени, чтобы запомнить достаточно визуальной информации для получения кадра приемлемого качества.

Этот процесс, известный как «сглаживание изображения», способен приводить к тому, что движущиеся предметы в кадре могут выглядеть загадочно искаженными.

Даже сейчас, когда информацию о техниках фотографирования и манипуляциях с изображениями можно легко найти в Сети, люди хотят верить в призраков на фотографиях. И продолжают находиться те, кто с готовностью на этом зарабатывает — славу или деньги.