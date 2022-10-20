Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?

Издавна говорили, что сон с четверга на пятницу — вещий. Почему именно в эту ночь сновидение считается пророческим и почему к увиденному во сне стоит относиться всерьез?
Почему с четверга на пятницу
Астрологи говорят, что ночь с четверга на пятницу проходит под покровительством Венеры, под ее влиянием человек может увидеть если не вещий сон, то предостерегающий.
Все дело в этой чувствительной планете, повелевающей
эмоциональной стороной жизни.
При этом, согласно народным поверьям, если сон с четверга на пятницу приснился ближе к началу ночи или до полуночи, он не сбудется сразу, а вот сон-полуночник или предрассветное видение сулит скорое исполнение увиденного, про такой говорят «сон в руку».
Самые распространенные приметы, связанные с вещим сном, гласят — если приснилась потеря вещи, денег или близкого — это недобрая весть, значит, скоро проблемы и трудности придут наяву. А если увидел деньги, то это к доброй вести или крупной удаче.
На снах на пятницу даже гадали. Например, так узнавали, жив ли человек, долго отсутствующий дома. Считалось, что если во сне увидеть находку — жив, если потерю то, соответственно, мертв.
Анализ и предупреждение
«Сновидения – это часть работы нашего мозга, часть работы нашей психики, которую мы не осознаем, то есть это часть работы бессознательного», — цитирует ОТР кандидата медицинских наук, психотерапевта Юрия Вагина.
Пока человек спит, уточняет специалист, его мозг делает огромную работу. Он дорабатывает детали реальности и анализирует огромный объем поступившей информации.
И это легко проверить экспериментом. Если попробовать перед сном разгадать сложный большой кроссворд, то можно не справиться сразу. Но стоит заняться этим же утром и — пожалуйста! Все само приходит на ум.
Кстати, об этой способности мозга эмпирическим путем узнали очень давно. «Утро вечера мудренее», — гласит древняя русская пословица.
Наука согласна, что мозг способен выдавать пророческие сны, но никакой магии в этом нет. Это подсознание пытается достучаться до сознания, которое умышленно или еще по какой-то причине игнорирует важную информацию.Наука не отрицает, что самые важные сны могут сниться в ночь на пятницу. Правила нет, но есть гипотезы. Например, что за четыре рабочих дня человек набирает настолько большой объем информации, что с ним уже не справляется бодрствующий ум.
Возможно, такие же сны снятся и в ночь на субботу, но в выходной люди часто встают позже, просыпаясь утром по несколько раз, и ночные сновидения просто забываются.
Но, отмечает эксперт, если приснился особенный сон, который взволновал, его обязательно нужно пытаться расшифровать, не зависимо от дня недели, в который это случилось.
Подсознание знает больше
«Например, моей клиентке снится сон, что она едет на машине за рулем, и в зеркальце заднего вида видит, что на заднем сидении ее муж целуется с ее подругой – она просыпается», — делится примером психотерапевт.
Это подсознание настойчиво подсовывало обработанные факты, сигнализируя: «Обрати внимание на свою тревогу!» Пациентка не стала отмахиваться от сигналов и разобралась в ситуации, убедившись, что муж действительно изменял ей с подругой.
«Это вещий сон? Нет, это не вещий сон в том плане, что он не с неба упал, — резюмировал медик. — Она знала где-то подсознательно, что это так и поэтому к таким снам нужно прислушиваться очень, очень, очень внимательно. Когда тебе снятся какие-то вещи, которые, казалось бы, не укладываются в систему твоих ценностей».
Voland2Мопеды из Ирана электрички из Уганды.... Растём блин....
Удавиковафера века, сколько бюджетных денег улетело чубайсу и тд
korvinsSВы не понимаете наверное какой смысл они вкладывают словосочетание "непростые решения" отведут войска...
DisobedientПоставь француза во главе ваза и вскоре будешь покупать авто из Уганды. Народная мудрость.)))Там кроме...