Как правильно готовить шашлык из морепродуктов

Шашлык из морепродуктов — отличный выбор в жару, когда классическое мясо на мангале кажется слишком «тяжелым». Готовится такой шашлык быстро, выглядит изысканно, подойдет даже для тех, кто следит за фигурой.

Почему «морской» шашлык лучше классического

Морепродукты готовятся мгновенно — всего по две-три минуты с каждой стороны. На порцию для семьи или друзей уходит десять минут, тогда как классическое мясо требует гораздо больше времени.

Подготовка также минимальна — дары моря не нужно мариновать часами, обычно достаточно 20-30 минут в легком маринаде, чтобы продукт был готов к обжарке.

В шашлыке из морепродуктов намного меньше калорий и насыщенных жиров, но много микроэлементов, полезных для сердца и иммунитета. К тому же организмом такой белок усваивается быстрее в два-три раза, что исключает чувство тяжести после еды.

Какие морепродукты дружат с мангалом

Лучший вариант для шашлыка из морепродуктов — королевские или тигровые креветки. Они крупные и сочные, их тяжело пересушить и легко нанизать на шпажки. Также для шашлыка отлично подходят морские гребешки, кальмары и осьминоги.

Экзотический вариант — крупные мидии, обычно они продаются уже варено-морожеными. Их удобно готовить на мангале прямо в створках на решетке — как только ракушка открылась, моллюск готов.

Как подготовить к жарке

Морепродукты впитывают вкус и аромат моментально, размягчать их не нужно, поэтому подготовка займет минимум времени. После разморозки достаточно промокнуть бумажным полотенцем и закинуть в миску с легким маринадом максимум на 30 минут.

Классический маринад для шашлыка из морепродуктов: оливковое масло, давленый чеснок, сок половинки лимона, черный перец, немного соевого соуса. Солить лучше прямо перед выкладкой на огонь, чтобы соль не вытягивала соки.

Креветки для мангала лучше оставлять в панцире (так они сочнее), но при этом следует обязательно сделать надрез вдоль спинки и удалить темную ниточку — кишечную вену. Но можно и полностью почистить, оставив только хвостик для удобства.

Кальмарам нужно снять тонкую розовую пленку и удалить твердую хитиновую пластину. Чтобы мясо не скручивалось на открытом огне, можно сделать ножом на тушке неглубокие насечки «сеткой».

Как правильно жарить

Для шашлыка из морепродуктов оптимально использовать деревяные шпажки — на металлических морепродукт будет крутиться «юлой». Дерево надо предварительно замочить — иначе шпажки сгорят.

Жар для морепродуктов должен быть сильным, но без открытого огня. Если руку жарко удерживать над углями дольше трех секунд — пора выкладывать. Высокая температура мгновенно «запечатывает» сок внутри.

Главное правило — соблюдение времени на огне. Для креветок достаточно двух минут с каждой стороны. Нельзя ждать корочки, как у мяса, достаточно легкого загара. Сигнал готовности — стали ярко-розовыми и свернулись в «бублики».

Кальмары также готовятся максимум по две минуты на каждую сторону. Снимать их нужно, как только мясо перестало быть прозрачным и побелело. Если передержать — получится невкусная «резина».

Гребешки жарятся по две минуты на сторону до золотистой корочки. Внутри они должны остаться слегка полупрозрачными и мягкими. Если мясо стало полностью белым и твердым на ощупь — его передержали.

Чуть дольше готовятся мидии — их следует жарить, пока створки не раскроются, обычно процесс занимает около пяти минут. Можно даже не переворачивать. Нераскрывшиеся ракушки есть нельзя — их лучше выбросить.

Как правильно подать

Приготовленные на мангале морепродукты следует подавать на стол немедленно. Если они остынут, то сразу потеряют насыщенный вкус. «Морской» шашлык отлично оттеняет лимонный сок — можно сбрызнуть им блюдо перед пиршеством.