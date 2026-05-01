НАВЕРХ
Домострой
все Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Как правильно готовить шашлык из морепродуктов

Источник:
Sibnet.ru
238 0
Шашлык из морепродуктов — отличный выбор в жару, когда классическое мясо на мангале кажется слишком «тяжелым». Готовится такой шашлык быстро, выглядит изысканно, подойдет даже для тех, кто следит за фигурой.

Почему «морской» шашлык лучше классического

Морепродукты готовятся мгновенно — всего по две-три минуты с каждой стороны. На порцию для семьи или друзей уходит десять минут, тогда как классическое мясо требует гораздо больше времени.

Подготовка также минимальна — дары моря не нужно мариновать часами, обычно достаточно 20-30 минут в легком маринаде, чтобы продукт был готов к обжарке.

В шашлыке из морепродуктов намного меньше калорий и насыщенных жиров, но много микроэлементов, полезных для сердца и иммунитета. К тому же организмом такой белок усваивается быстрее в два-три раза, что исключает чувство тяжести после еды.

Какие морепродукты дружат с мангалом

Лучший вариант для шашлыка из морепродуктов — королевские или тигровые креветки. Они крупные и сочные, их тяжело пересушить и легко нанизать на шпажки. Также для шашлыка отлично подходят морские гребешки, кальмары и осьминоги.

Экзотический вариант — крупные мидии, обычно они продаются уже варено-морожеными. Их удобно готовить на мангале прямо в створках на решетке — как только ракушка открылась, моллюск готов.

Как подготовить к жарке

Морепродукты впитывают вкус и аромат моментально, размягчать их не нужно, поэтому подготовка займет минимум времени. После разморозки достаточно промокнуть бумажным полотенцем и закинуть в миску с легким маринадом максимум на 30 минут.

Классический маринад для шашлыка из морепродуктов: оливковое масло, давленый чеснок, сок половинки лимона, черный перец, немного соевого соуса. Солить лучше прямо перед выкладкой на огонь, чтобы соль не вытягивала соки.

Креветки для мангала лучше оставлять в панцире (так они сочнее), но при этом следует обязательно сделать надрез вдоль спинки и удалить темную ниточку — кишечную вену. Но можно и полностью почистить, оставив только хвостик для удобства.

Кальмарам нужно снять тонкую розовую пленку и удалить твердую хитиновую пластину. Чтобы мясо не скручивалось на открытом огне, можно сделать ножом на тушке неглубокие насечки «сеткой».

Как правильно жарить

Для шашлыка из морепродуктов оптимально использовать деревяные шпажки — на металлических морепродукт будет крутиться «юлой». Дерево надо предварительно замочить — иначе шпажки сгорят.

Жар для морепродуктов должен быть сильным, но без открытого огня. Если руку жарко удерживать над углями дольше трех секунд — пора выкладывать. Высокая температура мгновенно «запечатывает» сок внутри.

Главное правило — соблюдение времени на огне. Для креветок достаточно двух минут с каждой стороны. Нельзя ждать корочки, как у мяса, достаточно легкого загара. Сигнал готовности — стали ярко-розовыми и свернулись в «бублики».

Кальмары также готовятся максимум по две минуты на каждую сторону. Снимать их нужно, как только мясо перестало быть прозрачным и побелело. Если передержать — получится невкусная «резина».

Гребешки жарятся по две минуты на сторону до золотистой корочки. Внутри они должны остаться слегка полупрозрачными и мягкими. Если мясо стало полностью белым и твердым на ощупь — его передержали.

Чуть дольше готовятся мидии — их следует жарить, пока створки не раскроются, обычно процесс занимает около пяти минут. Можно даже не переворачивать. Нераскрывшиеся ракушки есть нельзя — их лучше выбросить.

Как правильно подать

Приготовленные на мангале морепродукты следует подавать на стол немедленно. Если они остынут, то сразу потеряют насыщенный вкус. «Морской» шашлык отлично оттеняет лимонный сок — можно сбрызнуть им блюдо перед пиршеством. 

Еще по теме
Борщевик, мусор и шашлык: штрафы для дачников
Качество цемента и шифера проверит «Честный знак»
Дачникам предложили единый тариф на электроэнергию
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
смотреть все
Домострой #Дача #Еда #Потребитель
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Sibnet начинает «Морской бой»
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
Раскрыты все участники седьмого сезона шоу «Маска»
«Африканский корпус» России понес потери в Мали
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» (армия России)
Медведев посчитал реальным ядерный апокалипсис
Календарь на 2026 год
Минтруд предложил 11‑дневные новогодние каникулы в 2027 году
Военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Песков объяснил, почему Россия не может быть угрозой для Европы
13
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
11
Путин раскритиковал зацикленность на запретах
11
Россия остановит транзит нефти в Германию
11
Соловьев и Боня провели дебаты в прямом эфире