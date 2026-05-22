СМИ узнали о плане Путина завершить конфликта на Украине

Источник:
Bloomberg
Кремль
Фото: Юрий Д.К. / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин имеет планы по завершению конфликта к концу 2026 года на условиях Москвы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Российский президент якобы намерен к концу 2026 года добиться полного контроля над Донбассом, а также широкого соглашения о безопасности с Европой, которое будет подразумевать признание новых российских территорий, рассказали источники.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что российский лидер установил какой-либо срок для завершения конфликта.

Путин 9 мая заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что наработки по мирному процессу позволяют говорить о скором прекращении военного противостояния.

Кремль
