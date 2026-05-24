Президент Чехии призвал отключить Россию от интернета

Страны НАТО должны «показать зубы» Москве, например, отключить Россию от интернета, заявил президент Чехии Петр Павел.

Глава Чехии призвал к «достаточно решительным, возможно, даже асимметричным» действиям против России. Иначе Москва может усилить давление, сказал Павел в интервью The Guardian.

По его словам, НАТО должно рассмотреть меры, «которые не приводят к гибели людей», но достаточно «чувствительные, чтобы заставить Россию пересмотреть политику.



Среди возможных шагов Павел назвал отключение интернета и спутников, а также исключение банков из глобальных финансовых систем. Он считает, что такие меры принудят Россию к переговорам по Украине на условиях Европы.