Президент Чехии призвал отключить Россию от интернета

Источник:
The Guardian
Президент Чехии Петр Павел
Фото: © пресс-служба Европарламента

Страны НАТО должны «показать зубы» Москве, например, отключить Россию от интернета, заявил президент Чехии Петр Павел.

Глава Чехии призвал к «достаточно решительным, возможно, даже асимметричным» действиям против России. Иначе Москва может усилить давление, сказал Павел в интервью The Guardian.

По его словам, НАТО должно рассмотреть меры, «которые не приводят к гибели людей», но достаточно «чувствительные, чтобы заставить Россию пересмотреть политику.

Среди возможных шагов Павел назвал отключение интернета и спутников, а также исключение банков из глобальных финансовых систем. Он считает, что такие меры принудят Россию к переговорам по Украине на условиях Европы.

Обсуждение (2)
Топ комментариев

andrei703333

Лавров раз ты знаешь что вокруг одни враги, то почему твоя дочь в США, она что спец.агент ?

dimans1000

Дикари пожизненные, зря горбачёв их не дожал

rumatam

кстати к нам хотят завозить этих педофилов...........

_ASUS__

да это в порядке нормы ... если с территории неполноценного регулярно обстреливают территорию полноценного...