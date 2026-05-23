НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

«Макс» стал самым популярным мессенджером России

Источник:
Sibnet.ru
320 2
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер «Макс» впервые стал лидером в России по среднесуточной аудитории, он обогнал Telegram, который опустился на второе место, следует из статистики Mediascope.

По итогам апреля «Максом» ежедневно пользовались около 68 миллионов человек старше 12 лет, что на 10,6% больше, чем месяцем ранее. Telegram на втором месте с показателем 50,3 миллиона пользователей в сутки.

За месяц Telegram потерял около 30% аудитории. Однако по месячному охвату Telegram все еще сохраняет лидерство — у него 88 миллионов пользователей по итогам апреля, тогда как у «Макса» 85,4 миллиона.

Рост «Макса» фиксируется на фоне введенных ограничений других мессенджеров в России. Развитием платформы занимается компания VK при поддержке Минцифры.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Власти отложат введение платы за VPN-трафик
Интернет наводнили вредоносные QR-коды
Ростелеком начнет удаленно управлять роутерами
Спутниковый интернет заработает в скоростных поездах
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
3606
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
9925
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
7868
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
9698
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
14934
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
139976
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
173897
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
159094
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3990435
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
187257
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Рабочих из Таджикистана подготовят к переезду в Россию
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Вице-премьер запретил китайским автомобилям конкурировать с АвтоВАЗом
Лавров объяснил, почему Россия не наносит чрезмерный ущерб Украине
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

andrei703333

Лавров раз ты знаешь что вокруг одни враги, то почему твоя дочь в США, она что спец.агент ?

olegsbeglov

Такую власть саму бы отложить куда подальше

dimans1000

Дикари пожизненные, зря горбачёв их не дожал

_ASUS__

да это в порядке нормы ... если с территории неполноценного регулярно обстреливают территорию полноценного...