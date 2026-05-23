«Макс» стал самым популярным мессенджером России

Мессенджер «Макс» впервые стал лидером в России по среднесуточной аудитории, он обогнал Telegram, который опустился на второе место, следует из статистики Mediascope.

По итогам апреля «Максом» ежедневно пользовались около 68 миллионов человек старше 12 лет, что на 10,6% больше, чем месяцем ранее. Telegram на втором месте с показателем 50,3 миллиона пользователей в сутки.

За месяц Telegram потерял около 30% аудитории. Однако по месячному охвату Telegram все еще сохраняет лидерство — у него 88 миллионов пользователей по итогам апреля, тогда как у «Макса» 85,4 миллиона.

Рост «Макса» фиксируется на фоне введенных ограничений других мессенджеров в России. Развитием платформы занимается компания VK при поддержке Минцифры.