Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED

Матрица — ключевая деталь телевизора, от которой зависит качество картинки. Цветопередача, контраст, яркость могут сильно отличаться даже у близких по цене устройств. В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию экрана предпочесть в 2024 году?

LED-матрицы

Телевизоры с такими матрицами самые доступные и распространенные. Технология проверенная и отработанная. LED — это обычный жидкокристаллический дисплей, который использует для подсветки светодиоды.

Картинка на матрице состоит из пикселей, представляющих ячейки с жидким кристаллом. При этом каждый пиксель формируют субпиксели. Обычно субпиксели бывают красные, зеленые и синие. Для управления подсветкой воздействуют на целые группы пикселей разом.

LED-матрицы имеют два популярных подвида. В экраны с технологией IPS жидкие кристаллы всегда параллельны плоскости. В результате у них увеличивается угол обзора, но в то же время уменьшается контрастность. В матрицах VA все наоборот, кристаллы перпендикулярны экрану. Благодаря этому у них отличная контрастность. Но есть и минус — высокая задержка.

Плюсы. Телевизоры с LED-матрицами недорогие, матрицы VA можно делать изогнутыми для повышения эффекта присутствия. Кроме этого, LED-экраны не подвержены «выгоранию» — даже если на протяжении десятков часов держать на экране одну и ту же картинку, она на нем не отпечатается.

Минусы. Из-за особенностей подсветки на LED-матрицах могут возникать цветные ореолы на переходах контрастов, излишне яркие или слишком темные пятна на картинке. На таких телевизорах практически невозможно добиться глубокого черного цвета — он имеет белесое свечение, хорошо заметное в темноте.

QLED-матрицы

Это улучшенная версия LED-технологии — здесь вместо ламп подсветки используется синий светодиод. Красный и зеленый цвета формируются с помощью дополнительного слоя с квантовыми точками. За счет отсутствия светофильтра у таких матриц отличная яркость и более точные цвета.

QLED-телевизоры выпускаются многими производителями, но технология носит разные маркетинговые названия. В частности, QLED — у Samsung и Hisense, Nanocell — у LG, Triluminos — у Sony.

Плюсы. Высокая яркость позволяет без проблем наслаждаться контентом солнечным днем без необходимости зашторивать окна. QLED-экраны способны качественно показывать контент с поддержкой HDR.

Минусы. На телевизорах с QLED-экранами черный цвет в темноте выглядит белесым — по данному параметру они практически ничем не отличаются от обычных LED-матриц. Кроме этого, такие устройства стоят дороже ТВ с LED-экранами.

OLED-матрицы

На сегодня это самая продвинутая технология телевизионных матриц. Но и стоят такие телевизоры существенно дороже. В OLED используются белые органические светодиоды, которые светятся сами. В результате экраны не требуют подсветки, когда пиксель отображает черный цвет, он просто выключается.

Обычная 4К-панель по технологии OLED содержит чуть больше 8 миллионов независимо светящихся точек. Это позволяет очень точно и гибко настраивать изображение и гарантировать отсутствие засветов.

Плюсы. Технология идеальна для просмотра контента в темном помещении, создает очень контрастную и реалистичную картинку с глубоким черным цветом без «паразитного» светового загрязнения и «абсолютными» углами обзора. В светлом помещении разница с LED и QLED не будет так заметна.

Минусы. По яркости OLED уступает более дешевым конкурентам. Из-за эффекта памяти матрица из органических светодиодов может «выгорать». Если на протяжении года регулярно смотреть контент с любым статичным элементом (например, логотипом), то рано или поздно он навсегда отпечатается на экране.