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Появились подробности о втором сезоне сериала «Ландыши»

Источник:
Sibnet.ru
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Ника Здорик в сериале «Ландыши. Вторая весна»
Фото: © пресс-центр «Ростелекома»

Второй сезон сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» станет продолжением первого, съемки уже начались, сообщил пресс-центр «Ростелекома».

Во втором сезоне, получившем название «Ландыши. Вторая весна» (18+), Катю ждут серьезные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лехи. Жизнь супругов навсегда меняют не зависящие от них обстоятельства.

К своим ролям в продолжении вернутся Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская и другие. К проекту присоединятся Дмитрий Блохин, рэпер ST (Александр Степанов).

«В новых сериях зрителей ждет огромное количество любви, страсти, преодолений, конфликтов и супернеожиданных поворотов. Сценарий нового сезона потрясающий. Мне кажется, что он будет в чем-то даже интереснее, чем первый, и по событиям более насыщенный», — рассказала актриса Ника Здорик.

Особое место в сериале вновь займет музыка — номера станут полноценной частью повествования, превращаясь в отдельные клипы-сказки.

«Ландыши. Такая нежная любовь» — история любви богатой наследницы и молодого русского офицера-танкиста, которая началась в феврале 2022 года. С момента премьеры в январе 2025 года «Ландыши» на всех платформах набрали более 100 миллионов просмотров. На Wink.ru зрительский рейтинг сериала до сих пор держится на отметке 9.5, а на «Кинопоиске» он составляет 8.25.

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