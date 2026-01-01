НАВЕРХ
Продолжение сериала «Ландыши» вышло на Wink 1 января

Источник:
Sibnet.ru
167 0
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна»
Фото: © кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна»

Показ второго сезона сериала «Ландыши» 1 января 2026 года стартовал на платформе Wink.ru.

Во втором сезоне, который получил название «Ландыши». Вторая весна», главную героиню в исполнении Ники Здорик ждут непростые испытания и интриги. Это борьба за огромное наследство, распад музыкальной группы, но, главное, поиски мужа Лехи. 

В какой роли в продолжении истории появится Сергей Городничий (ее муж-офицер из первого сезона), создатели сериала не раскрывают.

«Для меня второй сезон — это более взрослая и честная история Кати. Ей предстоит сделать непростой выбор, пройти через потери и сомнения, но при этом сохранить веру в любовь», — поделилась Здорик.

По мнению актрисы, зрители узнают в главной героине себя: «В моменты, когда страшно, больно, но все равно хочется идти дальше». 

Она отметила символичность того, что продолжение выходит именно 1 января — как напоминание о том, что даже после самой долгой зимы обязательно приходит весна и начинается новая глава.

Первый сезон об истории любви богатой наследницы Кати и простого офицера Лехи стал настоящим сериальным хитом, покорившим миллионы зрителей. 

С момента премьеры в январе 2025 года сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» набрал более 100 миллионов просмотров на разных платформах и в телеэфире, прочно удерживая статус одного из главных российских сериалов 2025 года.

Культгид #Кинематограф #Wink
Обсуждение (0)
