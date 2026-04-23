НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Драма «Коммерсант» с Петровым выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Кадр из фильма «Коммерсант»
Фото: © кадр из фильма «Коммерсант»

Драма о лихих девяностых «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли вышла в российский прокат в четверг, 23 апреля.

По сюжету молодой и дерзкий предприниматель Андрей Рубанов и его друг Михаил, имея миллион долларов, хотят стать будущей элитой государства, олигархами. Но сделка оборачивается аферой по хищению миллиардов из государственной казны. Рубанов попадает в «Матросскую Тишину», где ему предстоит стать другим человеком.

Основа картины — автобиографический бестселлер Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Писатель утверждает, что его жизнь воссоздана на экране настолько точно и детально, что второй раз он смотреть картину не сможет.

В фильме помимо Петрова снялись Михаил Тройкин, Елизавета Базыкина, рэпер Хаски. «Коммерсант» — работа молодых режиссеров Федора и Никиты Кравчуков, известные по зумерской драме «Френдзона», сыновья режиссера Андрей Кравчука («Адмирал», «Викинг», «Союз спасения»).

«Мне кажется, это первое, что будет подкупать зрителей,— именно свежий взгляд молодых людей на 90-е. И тема 90-х острая, потому что такое количество судеб сломанных, драм, трагедий», — сказал Петров в интервью «Коммерсанту».

Еще по теме
ТНТ взял «Очень странные дела» за основу новогоднего фильма
Энн Хэтэуэй объявлена самой красивой знаменитостью в мире
Стартовал 4 сезон сериала «Извне»
Самый страшный фильм 2026 года «Мумия» выходит в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Что такое VPN на самом деле
Выбрана лучшая игра 2025 года
Месяц рассекретили в шоу «Маска»
Адам Кадыров увеличил количество медалей
Обсуждение (0)
Картина дня
Флаг Ирана
Иран отказался от продления перемирия
Армия России (комплекс «Искандер-М»)
Российская армия разбомбила объекты энергетики Украины
Сигарета
Британия введет пожизненный запрет на сигареты для молодежи
Презервативы
Популярные презервативы резко подорожают
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Самое обсуждаемое
20
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
20
Раскрыт размер нового налога для электроники
15
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»
12
Россия исчерпала экономические резервы
11
ЕС разблокирует военный кредит Украине 90 млрд евро