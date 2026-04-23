Драма «Коммерсант» с Петровым выходит в прокат

Драма о лихих девяностых «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли вышла в российский прокат в четверг, 23 апреля.

По сюжету молодой и дерзкий предприниматель Андрей Рубанов и его друг Михаил, имея миллион долларов, хотят стать будущей элитой государства, олигархами. Но сделка оборачивается аферой по хищению миллиардов из государственной казны. Рубанов попадает в «Матросскую Тишину», где ему предстоит стать другим человеком.

Основа картины — автобиографический бестселлер Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Писатель утверждает, что его жизнь воссоздана на экране настолько точно и детально, что второй раз он смотреть картину не сможет.

В фильме помимо Петрова снялись Михаил Тройкин, Елизавета Базыкина, рэпер Хаски. «Коммерсант» — работа молодых режиссеров Федора и Никиты Кравчуков, известные по зумерской драме «Френдзона», сыновья режиссера Андрей Кравчука («Адмирал», «Викинг», «Союз спасения»).

«Мне кажется, это первое, что будет подкупать зрителей,— именно свежий взгляд молодых людей на 90-е. И тема 90-х острая, потому что такое количество судеб сломанных, драм, трагедий», — сказал Петров в интервью «Коммерсанту».