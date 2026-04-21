Энн Хэтэуэй объявлена самой красивой знаменитостью в мире

Голливудская актриса Энн Хэтэуей признана самой красивой знаменитостью в мире по версии журнала People.

«Это то, чего я никогда не ожидала. Мне кажется, что меня будут дразнить из-за этого», — сказала Хэтэуей в интервью изданию.

Актриса вспомнила разговор с режиссером, который как-то сказал ей: «Красота может содержать в себе уродство, если в ней есть правда». Хэтэуэй также отметила, что с возрастом начала «по-настоящему ценить спокойствие».

Хэтэуей 43 года, она одна из самых востребованных актрис в Голливуде. Известность ей принесла роль в комедии «Дневники принцессы», а премию «Оскар» — «Отверженные» по роману Виктора Гюго. Снималась в фильмах Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Интерстеллар».

В 2026 году с участием актрисы выйдет пять фильмов, среди них — сиквел культовой ленты «Дьявол носит Prada», стартующий в американском прокате 1 мая.

Еще по теме
Лебедев довел до слез Олесю Иванченко
Прах Плисецкой и Щедрина захоронили в России вопреки воле
Анализы Ханде Эрчел на наркотики перепроверят
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Мессенджер XChat от Илона Маска станет доступен пользователям
Вышла научно-фантастическая игра Pragmata
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Самое обсуждаемое
62
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
31
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
20
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
18
Заработал первый в мире квантовый интернет
15
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»