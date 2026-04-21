Энн Хэтэуэй объявлена самой красивой знаменитостью в мире

Голливудская актриса Энн Хэтэуей признана самой красивой знаменитостью в мире по версии журнала People.

«Это то, чего я никогда не ожидала. Мне кажется, что меня будут дразнить из-за этого», — сказала Хэтэуей в интервью изданию.

Актриса вспомнила разговор с режиссером, который как-то сказал ей: «Красота может содержать в себе уродство, если в ней есть правда». Хэтэуэй также отметила, что с возрастом начала «по-настоящему ценить спокойствие».

Хэтэуей 43 года, она одна из самых востребованных актрис в Голливуде. Известность ей принесла роль в комедии «Дневники принцессы», а премию «Оскар» — «Отверженные» по роману Виктора Гюго. Снималась в фильмах Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Интерстеллар».

В 2026 году с участием актрисы выйдет пять фильмов, среди них — сиквел культовой ленты «Дьявол носит Prada», стартующий в американском прокате 1 мая.