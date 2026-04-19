Лебедев довел до слез Олесю Иванченко

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев довел до слез ведущую «Натальной карты» Олесю Иванченко.

Дизайнер отвечал односложно и не давал развернутых комментариев, а также глумился над девушкой. Иванченко просила гостя «выйти на человеческую нить разговора». Ее соведущий Дмитрий Журавлев пытался успокоить девушку, говоря, что Лебедев работает в привычной манере провокации.

«Тогда какой смысл дальше идти, если он отрицает все? Я понимаю, что где-то попадаю, а он просто говорит провокациями. А мне что от этого?» — отреагировала ведущая со слезами на глазах. Она добавила, что ей надо поплакать, и согласилась взять у Лебедева платочек.

Также на один из вопросов Иванченко, что ей делать весь раунд, когда Лебедев отказывается рассказывать про личную жизнь, он ответил: «Сосать».

В соцсетях большинство поддержали и пожалели девушку, но некоторые комментаторы высказались, что Иванченко — плохая ведущая, раз ей не хватило выдержки.

«А с чего вообще мне должно было хватать выдержки? Я — не солдат во время строевой подготовки. Я — женщина. Я эмоциональна. Говорила Артемию и готова сказать публично: было очень тяжело. Ты две недели готовишься, пытаешься зайти в какую-то глубину героя, проделываешь большую (как бы легко это не выглядело на экране) работу, которая обесценивается примерно каждую секунду», — ответила Иванченко в телеграм-канале.