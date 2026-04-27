Скончался исполнитель песни в «Пластилиновой вороне»

Заслуженный артист РСФСР, режиссер и актер Лев Шимелов скончался в возрасте 96 лет. Он вел передачу «Радионяня» и озвучил мультипликационный фильм «Пластилиновая ворона».

Причиной смерти стал инсульт. Шимелов практически неделю провел в больнице на аппарате ИВЛ, но врачи не смогли спасти его, сообщили близкие артиста РИА Новости.

Он озвучил мультфильм «Пластилиновая ворона» (песня «А может быть ворона…») вместе с актером Александром Левенбуком. Также Шимелов выступил режиссером музыкальной сказки «Происшествие в стране Мульти-Пульти».

Лев Шимелов родился в 1930 году в Баку. Окончив физико-математический факультет Бакинского государственного университета, он выбрал путь в искусстве. С 1961 года работал конферансье джаз-оркестра Азербайджана, а с 1965-го по 1975 год — с перерывами — в Московском мюзик-холле. С 1971 года на протяжении нескольких лет сотрудничал с Москонцертом.

Участвовал в создании таких программ, как «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт», «Это было вчера». С 1979 по 1989 год вел популярную телепередачу «Радионяня», ставшую культовой для многих поколений слушателей.