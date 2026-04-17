Прах Плисецкой и Щедрина захоронили в России вопреки воле

Майя Плисецкая и Родион Щедрин
Фото: Sl-Ziga / CC BY-SA 3.0

Прах балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила пресс-служба Большого театра. При этом пара хотела, чтобы их прах развеяли в России.

Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года на 90-м году. Щедрин ушел из жизни 28 августа 2025 года, ему было 92 года. Они жили в Мюнхене (Германия) с начала 1990-х годов.

Пресс-служба театра не уточнила, захоронили часть праха или весь. Согласно завещанию балерины и композитора, их прах после смерти должны были соединить и развеять в России.

«Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — цитировал документ в 2015 году занимавший пост гендиректора Большого театра Владимир Урин.

В ноябре 2025 года артист балета, режиссер Андрис Лиепа говорил ТАСС, что прах Щедрина и Плисецкой развеяли в России над рекой Окой. При этом гендиректор Большого театра Валерий Гергиев не подтверждал информацию. Он заявил, что не знает, зачем известные люди «раньше времени устраивают шумиху вокруг этой темы».

