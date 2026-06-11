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Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина

Источник:
Sibnet.ru
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Людмила Чурсина
Фото: Press and Information Office of Ministy of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни, сообщил Центральный академический театр Российской Армии.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина… Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Shot, причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких — актриса долгие годы курила.

Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (ныне Душанбе). Дебютировала в кино в 1961 году, в фильме «Когда деревья были большими». Снималась в картинах киностудии «Ленфильм». Служила в театре им. Вахтангова, Академический театре драмы им. А.С. Пушкина, Театре Армии.

Среди самых известных работ Чурсиной в кино роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм-река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч». Снималась в современных телесериалах «Закрытая школа», «Маргоша», «Интерны» и других. Всего в фильмографии актрисы более 100 ролей в кино.

В 1969 году получила звание народной артистки РСФСР, в 1981-м — народной артистки СССР «за большие заслуги в развитии советского киноискусства». Лучшая актриса 1969 года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Чурсиной поступали предложения о съемках в Голливуде, но она отказывалась.

Актриса трижды была замужем. Детей у Чурсиной не было.

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