Умер создатель знаменитой детской киностудии «Поиск» Петр Анофриков

Sibnet.ru
Основатель детской киностудии «Поиск» Петр Анофриков
Фото: © Союз кинематографистов России

Основатель и бессменный художественный руководитель новосибирской детской киностудии «Поиск» Петр Анофриков ушел из жизни на 78-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России.

«Он был не просто педагогом и режиссером, а настоящим новатором в области детского кино», — говорится в сообщении.

Анофриков в 1973 году создал в Новосибирске киноклуб «Поиск», который со временем вырос в первую в стране детскую киностудию, где малыши с самого раннего возраста могли попробовать себя в роли режиссеров, операторов, сценаристов и актеров. Студия принимала детей с восьмимесячного возраста, а самые юные авторы уже в три года снимали первые мультфильмы.

Его уникальный подход к обучению строился на уважении к детской фантазии и самостоятельности: «Последнее слово принадлежит автору, каким бы маленьким он ни был».

Прощание с Петром Ивановичем состоится 16 мая с 15.00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Арбузова 2а.

